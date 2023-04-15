Спроба державного перевороту у Судані: у МЗС прокоментували зіткнення та звернулися до українців

У Республіці Судан Хартумі загострюється безпекова ситуація, внаслідок чого у МЗС України закликати громадян утриматися від поїздок до цієї країни.

Про це інформує Міністерство закордонних справ України.

В ексклюзивному коментарі ТСН.ua МЗС повідомило, що інформація про захоплення українських заручників не підтверджується.

"Під час загострення ситуації в міжнародному аеропорту Хартума перебували члени українського авіаційного екіпажу. Цю групу людей вдалося вивезти. Зараз вони перебувають у безпечному місці. Ними опікується український почесний консул в Судані. МЗС та посольство України в Єгипті тримають питання безпеки українських громадян в Судані на особливому контролі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у МЗС також закликали українців, що наразі проживають в Судані повідомити свої дані посольству України в Єгипті: за номером +20 100 00 396 48 або на пошту: emb_eg@mfa.gov.ua, чи почесному консульству України в Хартумі: за номером +249 91 230 2520.

У разі загрози життю або здоров‘ю, виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, українцям слід звертатися за вищевказаними контактами або на "гарячу лінію" МЗС України: +380442381588 або на пошту: cons_or@mfa.gov.ua.

Нагадаємо, під час бойових дій, які 15 квітня ведуть підрозділи суданської регулярної армії та воєнізоване угруповання Сил швидкого реагування (RSF), яке тісно співпрацює із російськими найманцями із ПВК "Вагнера", у столиці країни Хартумі загинуло щонайменше троє людей.

Додамо, спільна діяльність RSF і ПВК “Вагнера” з видобутку золота в Судані допомогла створити золоті запаси в російському Центральному банку, що було важливо для Москви після вторгнення в Україну. Відомо про щонайменше 16 російських контрабандних рейсів із Судану до Росії за минулий рік.

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