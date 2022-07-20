Спроба дискредитації відносин України з НАТО і США: Жданов прокоментував скандал з нібито продажем зброї

Скандал зі звинуваченнями на адресу України в нібито продажі західної зброї ще не завершився. Відповідні заяви могли бути спробою дискредитації відносин України і НАТО або України і США.

Водночас у США справді могли бути якісь претензії, ймовірно, до Офісу президента щодо комунікації на тему озброєння.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в інтерв’ю телеведучій на "1+1" Наталії Мосейчук.

"Він ще не закінчився (скандал з нібито продажем зброї Україною – ред.). Зараз починається другий етап. Я так розумію, що приїхали аудитори, які будуть працювати в Міністерстві оборони, які хочуть перевірити все постачання зброї, яке надійшло до України і потрапило до Міністерства оборони або в лави Збройних сил. Тому це ще не фінал", – сказав Жданов.

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Він також назвав природними аудит і контроль зброї, яку певна країна комусь постачає.

"На жаль, спосіб, в який вони вибрали розпочати цей аудит постачання озброєння, не зовсім коректний чи дипломатичний. Коли звинуватили безпідставно –­ тому що не було надано жодного доказу того, що є якісь факти появи нашої зброї десь в інших містах, крім самої України. Але я думаю, що це було більше направлено на спробу дискредитації відносин України і НАТО або України і Сполучених Штатів. Тому що США найближчим часом стануть основним бенефіціаром постачання озброєння в Україну. Особливо на тлі таких заяв, які зробила пані міністр оборони Німеччини, яка сказала, що в Бундесвері вже зброя закінчується", – пояснив експерт.

Він також назвав скандал довкола зброї беззмістовним через відсутність доказів.

Жданов також підтвердив слова телеведучої про те, що візит аудиторів до України був запланований ще до скандалу.

"Але за допомогою цієї конгресвумен Спартц вони зробили доволі такий гучний скандал", – додав він.

Військовий експерт водночас зауважив, що США зацікавлені в тому, аби Україна рухалася за теперішнім її курсом.

"Наші інтереси в цій війні співпадають. Але, мабуть, були якісь претензії до керівництва, можливо, до Офісу президента. Тому що президента ніхто не чіпав. Президент залишився поза скандалом. А ось Офіс президента – так, там є якісь запитання стосовно комунікації зі США. Тому, можливо, хтось зацікавлений пролобіював такі заяви від конгресвумен Спартц стосовно постачання озброєння і його розподілу всередині самої України", – припустив Жданов.

Нагадаємо, конгресвумен Вікторія Спартц заявила, що США нібито сумніваються, що американська допомога доходить до ЗСУ. Вона припустила, що озброєння може опинитися в Росії чи Сирії.

Після цього радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк спростував такі чутки.

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