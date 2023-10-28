Спроба Сталіна “перемогти природу”: історичні кадри, як будувалась Каховська ГЕС (фото)

Як будувалась дамба і якими були землі Херсонщини до її зведення.

Радянська кінохроніка 50-х років розповідає про чорні бурі Херсонщини, землю суховіїв. Український степ тоді знемагав без води: посухи траплялися кожні три-п’ять років. Повоєнного голодного, посушливого 1946-го року Йосип Сталін вирішив замахнутися на ще одну велику перемогу. Цього разу над природою – побудувати Каховську ГЕС.

У документальному фільмі ТСН "Побачити дно" про підрив Каховської ГЕС кореспондентка Наталя Ярмола показала історичні кадри, як будувалась дамба і якими були землі Херсонщини до її зведення. І чому побудова цієї споруди – це спроба поховати історичні землі українців.

“50-ті роки, живий Сталін. Країна пережила Голодомор, "Великий терор", німецьку окупацію, потім радянські звільнення, голод 46-47-х років. Берія розправив крила, тисячі й тисячі політв’язнів, сотні тисяч розстріляних, вбитих. Ну хто б пручався. Людям наказово сказали, ви переселяєтесь і все. Система радянського союзу була досконало розроблена, щоб діяти проти людини”, – розповідає історик Олександр Алфьоров.

Скриншот з документального фільму ТСН "Побачити дно"

Зрошення земель на півдні материкової України і в Криму, судноплавство, виробництво електрики. Турбіни Каховської ГЕС мали буквально запустити нове життя на занепалому півдні. Сталінський проєкт мали не будувати, а зводити. І зробили це швидше за п’ятирічку.

Скриншот з документального фільму ТСН "Побачити дно"

“Адже вони хотіли цим водосховищем продемонструвати найбільше водосховище в усьому світі. Питання про те, що мають бути якісь інші сценарії для відбудови вже не стояли”, – каже історик.

Дном Каховського водосховища стали сакральні землі українців.

Скриншот з документального фільму ТСН "Побачити дно"

“Це є Великий луг. Пуповиння українського козацтва. Тобто це система маленьких річок, островів, заплав. Січ – матір, батько – Великий луг. Партійці, досліджуючи цю територію, прекрасно розуміли, що вони затоплять не просто низку сіл, а що вони створюють прецедент, коли буде затоплено, скажімо так, Нотр Дам Де Парі або Колізей", – розповідає Олександр Алфьоров.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Побачити дно". Фільм про підрив Каховської ГЕС. Ексклюзивні кадри наслідків теракту росіян

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