Спроби армії РФ захопити Авдіївку загрожують їй тяжкими наслідками: думка експерта

Спроби армії РФ захопити Авдіївку загрожують їй тяжкими наслідками.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телемарафону 21 жовтня.

"Там дійсно дуже потужний укріпрайон, але будь-який укріпрайон, будь-яку оборону, якщо постійно тиснути та витрачати багато ресурсу – можна прорвати. Питання в іншому: чи наважиться російське командування витратити саме стільки ресурсу на оточення Авдіївки. Бо якщо говорити саме про такий варіант, то це послаблення одразу декількох плацдармів", - пояснив експерт.

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Коваленко зазначив, що ми вже бачимо, як Луганський плацдарм, тобто Лимано-Куп'янська вісь – група військ "Центр" та група військ "Захід" – вже послаблюється.

"Але є й інші плацдарми, які будуть страждати саме від цієї їх кривавої авантюри", - резюмував аналітик.

Нагадаємо, раніше Ковалено заявив, що окупанти намагаються зробити з Авдіївки другий Бахмут.

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