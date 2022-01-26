"Спробує змусити імплементувати Мінські домовленості у своєму розумінні": Мережко назвав можливу ціль РФ на "нормандії"

Путін прагне зруйнувати Україну зсередини.

У Парижі сьогодні, 26 січня, зустрінуться радники "нормандської четвірки" (представники України, Німеччини, Франції та Росії). Нардеп від "Слуги народу" Олександр Мережко припустив, що однією з цілей РФ в цій ескалації може бути, зокрема, спроба змусити імплементувати Мінські домовленості в розумінні Росії.

Про це нардеп сказав в коментарі ТСН.ua.

"Я не виключаю, що однією з цілей Росії в цій ескалації може бути, зокрема, спроба змусити імплементувати Мінські домовленості в розумінні Росії. Захід, своєю чергою, підкреслює, що альтернативи Мінську немає. Тут, радше, проблема в різних інтерпретаціях Мінських домовленостей. В те, що буле якийсь новий "Мінськ", "Мінськ-3", я не вірю", - сказав Мережко.

Щодо нового вторгнення РФ до України, нардеп висловив сумнів, сказавши, що не вірить в це.

"Путіну вигідніше налякати всіх так, щоб викликати всередині України паніку, що негативно вплине на економіку та інвестиції. Він хоче зруйнувати Україну зсередини, привести до влади проросійський уряд, а зовнішня загроза - це радше спосіб зруйнувати країну зсередини", - пояснив Мережко.

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