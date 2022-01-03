США дадуть рішучу відповідь у випадку російського вторгнення в Україну: все, про що говорили Зеленський і Байден

США дадуть рішучу відповідь у випадку російського вторгнення в Україну: все, про що говорили Зеленський і Байден

Інтенсивність контактів президента США у ці святкові дні і упродовж всього попереднього місяця, які стосуються ситуації довкола українських кордонів, насправді достатньо висока.

Сполучені Штати дадуть рішучу відповідь у випадку російського вторгнення в Україну – про це під час телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським заявив президент США Джо Байден. Він також запевнив Зеленського в непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Про усі подробиці переговорів - 3 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, інтенсивність контактів президента США у ці святкові дні і упродовж всього попереднього місяця, які стосуються ситуації довкола українських кордонів, насправді достатньо висока. Напередодні увечері він мав телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським.

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Звіти про неї з‘явилися на офіційній сторінці Білого дому та у Twitter українського президента. Офіційні повідомлення, які виходять на цю тему з Білого дому останнім часом дуже схожі. Останнє говорить про те, що у разі російського вторгнення в Україну США та партнери дадуть рішучу відповідь. Про те, що США вітають дипломатичні зусилля, яких країни докладуть наступного тижня під час переговорів у Женеві та Брюселі. А також наголошують на необхідності деескалації та активній дипломатії у рамках Мінського та Нормандського формату.

Володимир Зеленський у соцмережі після розмови написав, що із Байденом вони обговорювали не лише збереження миру в Європі, але й українські реформи та деолігрархізацію.

Слід звернути увагу на ще одну заяву, яка вийшла сьогодні на сайті Білого дому та синхронно на ресурсах інших урядів 5 ядерних держав - Китаю, Франції, Росії, Великобританії та США. У ній ідеться про неприпустимість розв‘язування ядерної війни, яку не можливо виграти.

Сполучені Штати дадуть рішучу відповідь у випадку російського вторгнення в Україну | Новини світу

"Кожен з нас має намір зберігати і посилювати національні заходи із запобігання несанкціонованого або випадкового використання ядерних озброєнь. Ми знов заявляємо про актуальність зроблених нами тверджень про ненацілювання і підтверджуємо, що наша ядерна зброя не націлена одна на одну або на будь-яку іншу державу", - йдеться в документі.

Нагадаємо, що дуже сході за змістом слова - про недопущення ядерної війни - помічник російського президента Ушаков приписував Байдену після останніх телефонних переговорів Байден-Путін 30 грудня. Тоді ж Кремль вийшов із заявою про те, що у разі запровадження нових антиросійських санкцій може розірвати стосунки із США.

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