США дають нову зброю Україні: як на це вплинув інцидент із безпілотником у Чорному морі

За словами експерта, відповідь США буде дуже неприємною для окупантів в зоні бойових дій.

Координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що наступний пакет військової допомоги, який буде надано Україні, буде життєво важливим для успіхів ЗСУ в найближчі тижні та місяці.

Які види озброєння можуть надійти і чи можна вважати, що провокація росіян у Чорному морі з Су-27 та БПЛА стала каталізатором для ухвалення рішень та наповнення нових пакетів допомоги від Штатів, розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Безумовно. Це було передбачувано. Росіяни таким чином створили собі хвилю "ура-патріотизму" на 24 години, наробили у фотошопі малюнків. І який від цього результат?", – зазначив експерт і виділив три важливі наслідки.

По-перше, Путін отримав від МКС "подарунок" у вигляді ордеру на арешт.

По-друге, Чорному морі тепер використовується не MQ-9 Reaper, а RQ-4 Global Hawk, який має значно більші технічні можливості проведення розвідувальних операцій. Отже США використовують більш досконалий розвідувальний БПЛА.

По-третє, в США відповіли дипломатично, що це була непрофесійна поведінка пілота.

"Це дійсно провокація, в яких росіяни мають досвід з часів Радянського Союзу, коли не використовуючи штатне озброєнння, вони могли реалізувати ті чи інші дії по знищенню того чи іншого повітряного або морського об’єкту. Реалістична відповідь США — розширення номенклатури озброєння для ЗСУ. Що туди ввійде, ми побачимо в зоні бойових дій, коли це озброєння буде використано. Тому що це не для відкритих джерел. Це таємна частина, яку не буде розповсюджено у відкритих джерелах", – каже Коваленко.

Експерт не виключає, що Україна може отримати "щось від нової номенклатури ракетного озброєння сухопутного базування, наприклад, M142 HIMARS або навіть якісь авіаційні комплекси".

"Це може бути все, що завгодно. Але відповідь ця буде дуже неприємною для російських окупантів в зоні бойових дій", – підсумував він.