Із Києва вивозять дипломатів: що відбувається і до чого такі кардинальні кроки

Американцям офіційно дозволили залишити Україну через загрозу воєнних дій з боку Росії.

Російські війська, які вторглися до України ще в 2014 році, останнім часом знову активізувалися поблизу наших кордонів, призвівши до напруги у суспільстві. У той час, як дипломати шукали шляхи примирення, агресор не просто стягував безпрецедентну кількість техніки, а вишикував менш ніж за 200 кілометрів від Києва, якщо по прямій, своїх військових під прикриттям спільних навчань із Білоруссю.

Дедалі більше аналітиків порівнюють нинішню геополітичну кризу із ситуацією перед Другою світовою. Але нині, схоже, Захід зрозумів, що РФ треба зупиняти на старті. Тож українські партнери один за одним не просто висловлюють "стурбованість", а відкрито говорять про непоправні наслідки для Кремля, у разі повномасштабного нападу, й постачають Україні найсучаснішу зброю.

Тим часом, російські політики переконують, що, мовляв, Кремль не має наміру нападу. Та попри гучні заяви і безпрецедентну підтримку України деякі країни оголосили про "евакуацію" з Києва деяких співробітників посольств через загрозу з боку РФ. Одними з перших подібне рішення ухвалили США, назвавши це "добровільним виїздом", а підготовку до цього - "традиційною практикою" в умовах виникнення небезпеки. Згодом аналогічну заяву зробило і посольство Великої Британії. До ініціативи доєдналися Австралія та Німеччина.

Який сигнал Захід посилає РФ "евакуацією" своїх дипломатів, що кажуть в МЗС України та чи готові самі американці екстрено покинути країну, з'ясовував ТСН.ua.

Рішення США щодо виїзду своїх дипломатів

Державний департамент США після інформації у ЗМІ про так звану "евакуацію" деяких своїх дипломатів 23 січня офіційно повідомив про ухвалене рішення щодо добровільного від’їзду державних службовців Штатів з посольства у Києві та їхніх рідних через загрозу російських військових дій. Утім, йдеться не про "евакуацію", а про використання комерційного або іншого приватного транспорту.

Своєю чергою, спікерка Білого дому Джен Псакі пояснила, що уряд США завжди розробляє плани евакуації американських громадян з будь-якої країни, коли там виникають загрози безпеці, зокрема у разі агресії Росії проти України.

Попри це, також у Держдепартаменті закликали американців утриматися від поїздок до України. Утім, запевнили, що посольство США в Києві залишається відкритим, висловили підтримку Україні, наголосивши, що нині "підтримка США суверенітету й територіальної цілісності України залишається міцнішою, ніж будь-коли".

"Ми наголошуємо, що від Росії залежить, яким шляхом ми підемо... Якщо Росія вибере ескалацію та серйозні наслідки через значні військові дії проти України, нинішня непередбачувана безпекова ситуація, зокрема вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму та в контрольованій Росією Східній Україні, може раптово погіршитися", - сказали у посольстві.

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Реакція України

В українському МЗС, коментуючи заяву Держдепу США щодо виїзду своїх дипломатів з Києва, вказали, що загроза нових хвиль російської агресії не нова і зберігається від 2014 року, а накопичення російських військ біля державного кордону почалося ще торік навесні.

Тож, на думку Міністерства закордонних справ України, рішення Держдепу США є "передчасним"і "проявом надмірної перестороги".

"Рішення Держдепу США не означає, що всі співробітники американського посольства зараз виїдуть з України. Члени дипмісії отримали можливість поїхати, якщо вони мають таке бажання. Проте їхній від'їзд зовсім не є обов'язковим", - сказали в МЗС.

Дипломати закликали "тверезо оцінювати ризики та зберігати спокій" на тлі спроб Росії дестабілізувати ситуацію в Україні.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк теж відреагував на "евакуацію" членів сімей та частини співробітників посольства США в Києві, припустивши, що це викликано не так зростанням загрози вторгнення Росії, як внутрішньополітичною ситуацією в США. На його думку, якби Держдепартамент США не вирішив евакуювати родини своїх дипломатів, то зіткнувся б із критикою всередині країни.

"Не потрібно ті чи інші внутрішні управлінські рішення урядів країн-партнерів перетворювати на будь-які "тривожні сигнали". Рішення США не вносить серйозних змін у роботу американських диппредставництв, рівень взаємодії та ефективності залишиться незмінним", - наголосив Подоляк.

Своєю чергою, у комітеті ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва переконують, що хвилюватися через дозвіл країн виїхати їхнім громадянам з України не варто, адже в умовах посилення агресії - це нормальна практика.

"Така "евакуація" проводиться скоріше про всяк випадок. Однак, це зовсім не означає, що існує невідворотна загроза", - сказав голова Комітету Олександр Мережко у коментарі ТСН.ua.

Разом з тим, у Раді припускають, що, імовірно, США таким чином сигналізують Росії про те, що серйозно сприймають ситуацію і готові до будь-якого розвитку подій.

"Так, мені здається, що це свого роду превентивний захід. Західні демократичні країни дбають про своїх громадян і тому вживають заходів на їхній захист навіть у тих ситуаціях, коли є невеличка загроза їхньої безпеки", - пояснив співрозмовник ТСН.ua.

Крім того, український політик та юрист Микола Голомша у своєму Facebook закликав громадян зберігати спокій і не піддаватися на "страшилки і зомбування Кремля". Політик пояснив, що у разі нападу Моски на Україну, на РФ через санкції чекатиме "розвал".

"Тепер порахуймо санкції: відключення РФ від CWITF, секторальні санкції, на яких базується левова частка бізнесу всіх олігархів РФ, виключення з обігу РФ долара, - це чревато внутрішньому вибуху невдоволення не тільки простих росіян. Це розвал РФ. Хоча думаю він уже повзе Росією", - написав Голомша.

Натомість він перерахував озброєння, яке мала наша армія та передали нещодавно міжнародні партнери України задля захисту від РФ у разі наступу країни-агресорки.

"Тепер чисто з науково-воєнної точки зору. Для нападу на Україну потрібно не менше, як утричі більша армія. Стягнуті під наш кордон війська РФ - це чисельність наших сухопутних військ, які без перебільшення на сьогодні вважаються найсильнішою "сухопуткою" у світі", - зауважив експерт.

Голомша констатував, що дійсно напруга зберігається і наміри президента РФ невідомі. Але політик закликав не панікувати, бо "об‘єктивні дані і бойовий досвід наших військ, розумна стратегія головнокомандувача ЗСУ генерала Залужного дає підставу до того, що щит України в надійних руках".

"Путінці застосовують різні гібридні способи воєнних дій, в тому числі - інформаційних маніпуляцій, страху і зомбувань. Тому давайте зберігати спокій і не піддаватися на страшилки і зомбування Кремля. А наші партнери достатньо озвучили наявну розвідну інформацію, яка вже сприйнята, як населенням, так і владою, та зрештою і світом", - підсумував він.

Позиція Європейського Союзу

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що з'ясує у держсекретаря США Ентоні Блінкена причину такого рішення, але не вважає, що для евакуації сімей європейських дипломатів та працівників посольств з України є підстави.

Дипломат закликав "не драматизувати" ситуацію, доки тривають переговори щодо ситуації на українських кордонах.

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"Держсекретар Блінкен пояснить нам причини цього оголошення. Ми не збираємося робити щось подібне, оскільки не бачимо для цього особливих причин", - наголосив дипломат.

Відкликає своїх дипломатів Британія

Зауважимо, що 24 січня у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії Британія теж ухвалила рішення про тимчасове відкликання частини співробітників свого посольства в Україні та членів їхніх родин. У британському уряді вказали, що від весни 2021 року фіксується нарощування російських військ поблизу східного кордону України та в незаконно анексованому Криму. А від листопада зберігається загроза нового вторгнення РФ в Україну.

"Ситуація в Києві та інших областях за межами Донецька та Луганська в цілому спокійна. Однак, події в Україні розвиваються швидко. Є невизначеність щодо намірів Росії", - пояснили у Британії, додавши, що в Україні "не можна виключати терористичні атаки".

Вивозить дипломатів і Австралія

Не проти залишити Україну й Австралія. За інформацією The Sydney Morning Herald, евакуація дипломатів із посольства у Києві, начебто, вже розпочалася. Причина все та ж - скупчення військ Росії поблизу кордонів України.

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"Консульські послуги та наша здатність надавати консульську допомогу австралійцям можуть бути обмежені. Австралійці, які вирішили залишитися в Україні, повинні переглянути свої плани особистої безпеки, бути готовим укритися на місці, якщо буде потрібно, підтримувати підвищену обізнаність у сфері безпеки та зареєструватися в Департаменті закордонних справ і торгівлі", – йдеться в заяві уряду.

Німеччина оплатить квитки рідним своїх дипломатів для виїзду

МЗС ФРН дозволило рідним співробітників диппредставництв в Україні за бажанням залишити країну. Їм навіть обіцяють оплатити квитки.

"Членам сім'ї співробітників німецьких закордонних представництв в Україні, а також членам сімей співробітників німецьких організацій в Україні, наприклад Інституту Гете чи DAAD, вирішено дати можливість добровільного виїзду", - сказав офіційний представник міністерства Крістофер Бургер.

Французам радять відкласти нетермінові поїздки

У Франції відреагували на рішення американських колег та оновили поради для туристів, висловивши стурбованість щодо посилення російської військової присутності на кордонах з Україною та рекомендації щодо підвищеної пильності.

У диппредставництві наголосили, що з максимальною пильністю стежать за розвитком подій, продовжують консультації з партнерами та готові адаптувати свою позицію щодо розвитку ситуації у сфері безпеки.

"У контексті напруженості, створеної зосередженням російських військ на кордонах України, рекомендується проявити підвищену пильність та офіційно не рекомендуємо виїжджати в прикордонні райони на півночі та сході країни. Наскільки це можливо, доцільно відкласти несуттєві або нетермінові поїздки до України", - сказано в повідомленні.

Що кажуть про "евакуацію" з України самі американці?

Попри повідомлення американського Держдепу у спільнотах в Facebook громадяни висловлюють позицію, що наразі залишаються в Україні, інші - стурбовані ситуацією. Ось, що пишуть громадяни США у Мережі, відповідаючи на запитання, хто не евакуйовується і залишається:

"Це мій дім".

"Коли ми приїхали до України, я думаю, ми всі знали про ризики від росіян. Ми все-таки приїхали, тепер за першим попередженням ви їдете? Говорю про себе. Коли я приїхав, то вирішив, що це буде мій дім. Більшість із нас одружилися тут і мають дітей...".

"Я все ще намагаюся зрозуміти, що робити, я просто не хочу чекати, поки буде занадто пізно... Посольство Мексики запросило всіх мексиканських громадян на завтрашню онлайнзустріч, щоб обговорити цю ситуацію".

"Я американець. Я залишусь, але відправлю свою сім'ю, раптом щось дійсно буде. Зберись і розслабся";

"Я канадець, але нікуди не збираюся".

Нагадаємо, командувач ООС Олександр Павлюк припускає, що РФ може почати широкомасштабне вторгнення до України після завершення зимових Олімпійський ігор - 20 лютого.

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