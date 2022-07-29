"США хочуть тримати відчиненим вікно для переговорів з Кремлем": експертка про визнання РФ спонсоркою тероризму

В лавах обох партій Конгресу з’являється все більше ініціатив щодо визнання Росії країною-спонсоркою тероризму самими законодавцями, минаючи необхідність ухвалення цього рішення Держдепом. Чому США досі офіційно не визнали РФ спонсоркою тероризму пояснила директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук.

За її словами, США досі хотіли б тримати відчиненим вікно для майбутніх переговорів з Кремлем. Однак в разі визнання РФ спонсоркою тероризму це вікно може зачинитися повністю.

Про це директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук розповіла у коментарі ТСН.ua.

"Крім постійної калькуляції ескалаційних ризиків, яку веде чинна Адміністрація США при прийнятті будь-яких рішень щодо Росії або війни РФ в Україні, вони також хотіли б тримати відкритим вікно для майбутніх переговорів з Кремлем. Визнання РФ державою-спонсором тероризму, на думку окремих представників Адміністрації, може зачинити це вікно повністю", - каже Альона Гетьманчук.

Експертка пояснила, що американці досі вірять більше в переговори, ніж у військову перемогу України.

"І в цьому, власне, теж проблема, що окремі посадовці у Вашингтоні та інших західних столицях в переговори досі вірять більше, ніж у військову перемогу України. Не кажучи вже про те, що перший варіант розглядається як більш бажаний. Саме тому кожна заява з Москви зі словом "переговори" сприймається як черговий промінь надії, а не запрошення в чергову дипломатичну пастку, як би насправді мало сприйматись", - пояснила Гетьманчук.

Зазначимо, тертя між Білим домом і Конгресом посилилося у середу, 27 липня, коли Сенат одноголосно схвалив незобов’язальну резолюцію, яка закликає Блінкена все ж визнати Росію країною-спонсоркою тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, "які призвели до незліченної кількості смертей невинних чоловіків, жінок та дітей".

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