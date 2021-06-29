США і Канаду накрила найдовша і найекстремальніша спека

В деяких частинах західної Канади зараз спекотніше, ніж в Дубаї.

Найбільша, найдовша, найекстремальніша спека в історії північного заходу Сполучених Штатів та Канади. В містах, де навіть сонце влітку не щодня побачиш - ртутний стовпчик не спускається нижче сорока градусів за Цельсієм. Канада побила національний температурний рекорд, побачивши на своїх термометрах - сорок п’ять.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Сіетл - прохолодне, вічно затягнуте хмарами місто на узбережжі Тихого океану, де постійно йде дощ, його так і називають "місто дощів", але тепер температура б’є історичні рекорди. Спершу сто, а потім - і сто чотири по Фаренгейту - це сорок по Цельсію. «Я переїхала сюди до дочки, аби врятуватися від літньої спеки в Аризоні. Але здається принесла її за собою», - кажуть відпочивальники.

«Ми з Каліфорнії, побачили прогноз про шалену спеку і вирішили вчотирьох, що чкурнемо від неї на північ. І тепер тут знемагаємо від спеки, а вдома, кажуть нам - ще прохолодно на цьому тлі», - додають перехожі.

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Рекордні показники на термометрах по всій північно-західній Америці та Канаді. Національна метерологічна служба США попередила: найближчий тиждень обновить абсолютні рекорди температур. «Це дія так званого теплового куполу: нерухоме повітря з високим тиском діє наче кришка над кастрюлею», - пояснює метеоролог Джоанна Вагстафф

У багатьох містах вже через спеку, а не через коронавірус, зачиняють ресторани - в залі пити холодні напої ще можна, а от на кухні справжнє пекло. З магазинів зникають вентилятори і холодна вода, як раніше туалетний папір. «Чому так рано почалася спека, не розумію! Аж страшно, чого тепер чекати в серпні?», - бідкаються місцеві.

Новини світу: Канада побила національний температурний рекорд

Безхатькам роздають холодну воду, бо температура на вулиці стає небезпечною для життя. В спортзалах облаштовують "охолоджувальні центри", куди кожен, в кого вдома немає кондиціонера, може прийти і перепочити.

«Це дуже важко в таку погоду, давати тілу трохи перепочити, адже це робота. Для вашого тіла охолоджуватися - це постійна важка робота», - попереджає представниця управління охорони здоров’я округу Малтнома Дженніфер Вайнс.

В деяких частинах західної Канади зараз спекотніше, ніж в Дубаї. У Ванкувері, відомому шаленими морозами взимку, студентів, які знемагають від небувалих літніх температур на кампусі, рятує - сусіднє пожежне відділення, не шкодуючи води. Терпіти таке нестерпне літо доведеться ще принаймні тиждень. Енергетичні компанії сподіваються - незважаючи на помітне збільшення напруги через усі охолоджувальні прилади - витримати. Інакше це ризикує обернутися справжньою катастрофою.

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