США і НАТО відмовили Росії у вимозі не приймати Україну до Альянсу: що відомо

США і НАТО відмовили Росії у вимозі не приймати Україну до Альянсу: що відомо

Кремлю надіслали офіційну відповідь.

Сполучені Штати та НАТО офіційно відмовили Росії у вимозі не приймати Україну до лав Північно-Атлантичного Альянсу. Це зазначено у їхніх письмових відповідях Кремлю на його "безпекові ультиматуми". Листи Вашигтон і НАТО напередодні передали Москві.

Подробиці - у сюжеті ТСН.Ранок за 27 січня.

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Посол Сполучених Штатів Америки особисто відвіз листа до Міністерства закордонних справ Росії. Його очільник Сергій Лавров вимагав саме письмової відповіді на ультиматум про нерозширення НАТО, зокрема й на Україну. Раніше США просили не публікувати цього листа, бо зазвичай не оприлюднюють документів, що є частиною переговорного процесу. Але припускають: Москва цілком у своєму дусі може зробити навпаки.

Втім, нічого такого, що вони хотіли би приховати, у документі немає. Письмова відповідь повторює неодноразово озвучені усні заяви: НАТО самостійно визначатиме своє майбутнє, а кожна суверенна країна як Україна має право визначатися, до яких альянсів вступати.

Росії відмовили у вимозі не приймати Україну до лав НАТО | Новини світу

Текст відповіді узгоджувався із партнерами по Євросоюзу, НАТО та з Києвом, підтвердили в Альянсі та вітчизняному МЗС. США натомість готові обговорювати із Росією принципи колективної безпеки у світі: контроль за озброєннями, розміщенням ракет та проведенням військових навчань. "Ми відкриті до діалогу. Надаємо перевагу дипломатії і готові рухатися вперед, там де є можливість комунікації та співпраці. Якщо Росія припинить свою агресію щодо України, запальну риторику та наблизиться до дискусій про майбутнє безпеки в Європі у дусі взаємності", - наголосив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Водночас, як зауважив генсек НАТО Єнс Столтенберг, попри заклики Заходу - Кремль продовжує військове нарощування навколо України. Крім того, прикриває це навчаннями, до яких залучає боєздатні російські та білоруські війська

Блінкен сподівається знов на переговори із Лавровим, коли той ознайомиться із документом. Втім, російський дипломат неодноразово давав зрозуміти: нічого, окрім згоди із російськими вимогами, його не цікавить.

Чим завершується намагання Росії протискати свої правила, напередодні наочно можна було побачити біля російського посольства у Вашингтоні. Дипломати з Москви під "Прощання слов'янки" залишали Сполучені Штати Америки.

США обмежили перебування на своій території російських дипломатів у відповідь на перешкоди, що Росія чинить місії Штатів у Москві. Але американці, без музичного супроводу, тихо обмежили видавання віз росіянам.