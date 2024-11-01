США кажуть, що буде війна, європейці – нічого не буде: Кулеба про прогнози перед вторгненням РФ

Напередодні повномасштабного вторгнення дані США та європейських партнерів різнилися – Штати запевняли про повномасштабне вторгнення, тоді як європейці прогнозували ескалацію на сході України.

Про це в проєкті Ольги Кошеленко "USA-UA: Секретні файли Білого дому" розповів попередній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який займав цю посаду до вересня 2024 року.

На початку жовтня 2021-го року США отримували зведення від своєї розвідки про те, що Росія готується до справжньої повномасштабної війни з Україною. Цими новинами Байден ділився із європейськими та українськими колегами. Втім прогнози світових розвідок різнилися. Європейці передбачали щонайбільше загострення на сході України.

"Американці щодня кажуть, що буде війна. Ти їм кажеш: "дайте докази". Вони відповідають: "не можемо, тому що це супер таємно". Ти телефонуєш в Берлін, в Париж, тобі кажуть: "та заспокойтеся, ніякої війни не буде. Росіяни пообіцяли, що все буде нормально", – згадує Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, ексголова МЗС Кулеба розповів, що перед вторгненням на Заході хотіли, аби Зеленський написав відеозаповіт і готувався до створення уряду у вигнанні.

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