США не виключають новий наступ РФ найближчими тижнями: експерт оцінив загрозу

На думку експерта, Росія не готова на жодному з напрямків до проведення операцій.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джон Кірбі вважає, що російські війська зможуть спробувати розпочати новий наступ в Україні вже у найближчі тижні.

Натомість директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь розповів, що Росія насправді не готова на жодному з напрямків до проведення операцій. Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

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"Звісно, якісь тактичні дії, розвідку боєм можна провести в будь-який момент та в будь-якому напрямку, аби створити інформаційний ефект. Але мені невідомі ті російські угруповання, які б зараз готові були провести якісь успішні операції або тактичні дії, які б дозволили їм говорити про успіх. Тому мені трохи незрозуміла ця заява", – зазначив Самусь.

Експерт не виключає, що Росія буде намагатися збити український контрнаступ якимись своїми наступальними діями чи ритм нашої підготовки на різних напрямках.

"В будь-якому раді те, що відбувається зараз на Донбасі, це реально подвиг української армії, тому що ті зусилля, які Росія сконцентрувала з 2 тисяч км фронту на кількох км для того, щоб спробувати виконати це завдання. Вони говорили про те, що не будуть розпорошувати зусилля, вони сконцентруються. Вугледар, Кремінна і Бахмут були для них напрямками наступу для того, щоб охопити повністю Донбас", – каже аналітик.

Самусь наголосив, що якби у росіян на Вугледарському напрямку був успіх, вони змогли б спробувати піти далі на Півдні на Запоріжжя, щоб і там виконати політичне завдання Путіна, бо недаремно ж він оголосив про "анексію" цих територій.

"Метою було дійсно окупувати всі ці території і саме ці території вони будуть використовувати як предмет торгу. Але зараз ситуація розвивається по-іншому і українська армія, судячи з тих подій, які відбуваються кожного дня, в тому числі в Криму, означає, що вже йде активна підготовка до операцій. Фактично можна казати, що наша операція вже почалася, бо всі ці начебто підготовчі елементи входять в саму операцію", – підсумував експерт.