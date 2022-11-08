США обирають Конгрес: як перемога республіканців позначиться на військовій допомозі Україні

У вівторок, 8 листопада, американці обирають наступний склад Конгресу: всіх 435 членів Палати представників та 35 сенаторів. Це проміжні вибори, які у США відбуваються кожних два роки.

Здавалося б, що це має бути більше внутрішня американська історія. Бо це ж не президентські вибори, де кандидати першої демократії світу кажуть про свою геополітичну візію та лідерство США. Так, кандидати в конгресмени та сенатори більше говорили про інфляцію, зарплати, вартість енергоносіїв та злочинність. Але від результату саме цих проміжних виборів у США залежить дуже багато.

По-перше, наразі демократи з невеличкою перевагою контролюють і Палату представників, і Сенат. Щоб взяти більшість у нижній палаті Конгресу, республіканцям треба додатково лише 5 місць. І всі соцопитування свідчать, що Палата представників наступні два роки буде під їхнім контролем.

Що це значить для України? Конгрес – це законодавча гілка влади. Якщо республіканці, які вже зараз критикують надання великих обсягів фінансової та військової допомоги Україні, а деякі й поготів закликають її зупинити, прийдуть до влади в Конгресі, у нас можуть виникнути проблеми. Ні, повністю допомогу нам не заморозять. Проте зі швидкістю її отримання буде не все так просто.

По-друге, в американській пресі почали з’являтися статті з обережними натяками на можливість переговорів із Росією одразу після візиту до Києва в п’ятницю, 4 листопада, радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, який відомий якраз ідеями збереження відкритого вікна для діалогу з Москвою.

Відвертої зради в цих статтях не було. Але те, які статті та заяви одразу після цього прозвучали в Європі, м’яко кажучи шокували. Італійська La Republica написала, що закриті консультації між Вашингтоном і Брюсселем передбачають короткострокове переговорне вікно з Росією, яке може виникнути після звільнення Україною Херсона. А президент Франції Еммануель Макрон підтримує мирні перемовини з Росією, проте виключно на умовах України.

Зрештою й Джейк Салліван підтвердив, що канали зв'язку між Вашингтоном і Москвою залишаються відкритими, незважаючи на війну в Україні. До цієї заяви його ймовірно підштовхнула стаття в The Wall Street Journal, де мовилося, що Салліван мав таємні переговори з головою Радбезу РФ Миколою Патрушевим та помічником Путіна Юрієм Ушаковим. До речі, за інформацією The Times, саме Патрушев і директор ФСБ Олександр Бортніков підштовхнули Путіна почати велику війну проти України.

Нічого страшного в таких приватних розмовах немає. Адже вже зараз стає зрозумілим, що, можливо, вони стосувалися якраз ядерних погроз Росії. Тим паче, на думку американського Інституту вивчення війни, Кремль ймовірно вирішив послабити ядерні погрози в публічній риториці. Але за цим може бути прихований улюблений путінський шантаж: я не стану говорити про застосування ядерної зброї, а ви сідайте і домовляйтеся зі мною, і змусьте до цього Україну; ну і може вже краще домовлятися зі мною, ніж з такими персонажами, як Кадиров, Пригожин і Медведєв, які точно перетворять світ на "радіоактивний попіл".

По-третє, ці проміжні вибори до Конгресу США, як пише американська преса, точно позначаться на бажанні і Джо Байдена, і Дональда Трампа балотуватися на президентських виборах у 2024 році. Якщо демократи втратять і Палату представників, і Сенат, це може спричинити розкол щодо необхідності пошуку нової кандидатури в президенти у 2024 році. Хоча, такий самий розкол може статися і в лавах республіканців.

Проте, весь цей внутрішньополітичний шторм обов’язково впливатиме й на Україну. З огляду на те, що США наш найбільший військовий донор, у Києва виникає багато побоювань щодо можливих ризиків скорочення підтримки України. Щоб зрозуміти, як це працюватиме після взяття республіканцями контролю над Палатою представників, а, можливо, й Сенату, ТСН.ua поспілкувався з колишніми послами США в Україні Джоном Гербстом та Стівеном Пайфером, поставивши їм три запитання:

1. Як проміжні вибори вплинуть на військову та фінансову допомогу Україні? Чи є ризик скорочення допомоги, якщо республіканці контролюватимуть Палату представників і Сенат?

2. Що ми маємо знати про лист прогресивних демократів до президента Байдена, де вони закликали до необхідності переговорів із Росією, а потім його відкликали? Чи означає це, що серед демократів є ті, хто виступає за діалог з Росією ціною поступок з боку України?

3. Нещодавно WSJ і WP опублікували статті, де був сигнал до України переглянути свою позицію щодо можливості переговорів із Росією. З чим це пов'язано? Адже начебто ж всім зрозуміло, що Путін хоче лише продовження війни. Так про що ми можемо говорити з ним?

Посол Джон Гербст, старший директор Євразійського центру Atlantic Council

1. Американська підтримка України швидше за все залишиться суттєвою після проміжних виборів. Це правда, республіканські популісти виступали проти значної допомоги Україні, і їхня чисельність зросте після проміжних виборів. Але вони не представлятимуть більш ніж 30% республіканців у Конгресі. І республіканське лідерство там розуміє, що американські інтереси вимагають сильної підтримки України.

2. Завжди були прогресивні демократи, які в цілому проти надання військової допомоги з боку США. Але такі демократи загалом підтримували політику Адміністрації щодо України. Лист був знаком, що деякі з них мають застереження щодо цієї політики. Але швидке відкликання (листа – ред.) прояснило, що така думка мала зовсім маленьку підтримку в партії. Це був невдалий епізод, але зрештою неважливий.

3. Якщо Джей Салліван насправді спонукав Україну просигналізувати про свою готовність до переговорів, це б було серйозною помилкою США. Москва – це агресор. Вона хоче утримати (вже захоплену – ред.) українську землю. Вона репресує українців на землях, що утримує. Україна отримує хороші здобутки у поверненні назад своєї території. Найкраща політика для США – це надсилати Україні всю зброю, яка їй необхідна, щоб це зробити. Як мінімум – щоб перерізати московський наземний міст до Криму. Нам не потрібно переконувати Україну надсилати сигнали про свою готовність до переговорів за рахунок власного народу. Роблячи так, це лише заохочує Путіна продовжувати його агресію в Україні.

Посол Стівен Пайфер, старший науковий співробітник у Brookings Institution

1. Україна загалом користується двопартійною підтримкою в Конгресі США з початку 1990-х років, і це, ймовірно, триватиме. Проте, крило Республіканської партії MAGA (від слогану Трампа на виборах-2016 Make America Great Again – ред.) почало сумніватися в підтримці України, і я хвилююся, що ця лінія може стати домінуючою, якщо республіканці будуть контролювати Палату представників.

2. Із листа випливає, що прогресивні демократи хотіли б бачити переговори, хоча лист не закликав до конкретних поступок з боку України та виключав тиск США на Україну з метою поступок. Тим не менш, час для листа був невдалим, оскільки Москва шукає будь-які тріщини, які вона може знайти в єдності Заходу щодо підтримки України.

3. Люди можуть неправильно читати ці статті. У статті WSJ зокрема мовиться: "Мета (контактів між США та РФ) полягала в тому, щоб захиститися від ризику ескалації та зберегти канали зв’язку відкритими, а не обговорювати врегулювання війни в Україні, заявили чиновники". У статті WP мовиться: "Прохання американських офіційних осіб не спрямоване на те, щоб підштовхнути Україну за стіл переговорів, — сказали ці люди. Швидше за все вони назвали це продуманою спробою забезпечити підтримку уряду в Києві з боку інших країн, які стикаються з тим, що електорати бояться розпалювати війну на багато років вперед". Жодна стаття не свідчить про те, що Вашингтон намагається залучити Київ до переговорів до того, як Київ вирішить, що час настав.