США обрали нового спікера Палати представників Джонсона: що буде із допомогою України

Республіканець із Луїзіани Майк Джонсон став новим спікером Палати представників у Конгресі США. Його вважають одним з найбільш відданих прихильнників колишнього президента США Дональда Трампа.

Коротка біографія

Джеймс Майкл Джонсон - американський юрист, політичний діяч. Він також був консервативним радіоведучим і колумністом, медіасекретарем найбільших релігійних організацій Америки. Перший речник Палати представників США, обраний від Луїзіани. За 140 років Джонсон - перший конгресмен, який зміг стати спікером, пропрацювавши в Палаті Представників менше 7 років.

Джонсон закінчив середню школу капітана Шріва у Шрівпорті. Він отримав ступінь бакалавра в галузі ділового адміністрування в Університеті штату Луїзіана в Батон-Ружі . Має ступінь доктора юриспруденції у юридичному центрі Університету Луїзіани. Одружений та має чотирьох дітей.

Кар'єра Майка Джонсона

Як йдеться на сайті Mike Johnson, його вперше було обрано до Палати представників США 10 грудня 2016 року. Зараз він обіймає свій четвертий термін у Конгресі. У січні 2021 року Майка обрали віцеголовою Конференції республіканців у Палаті представників. У листопаді 2022 року його одноголосно переобрали на наступний термін віцеголовою республіканців у Палаті представників 118-го. Він п рацює в судовому комітеті Палати представників і є головою підкомітету з Конституції та обмеженого уряду. Він також є членом Спеціального комітету з озброєння Федерального уряду та Комітету Палати представників у справах збройних сил.

Як пише Бі-бі-сі, вкрай праві республіканці вважають Джонсона стійким консерватором, а п омірні республіканці - прагматиком, який бореться за консервативні цінності. Однак д емократи побоюються, що Майк Джонсон надто правий. Він займає жорстку консервативну позицію щодо низки політичних питань. Зокрема, політик виступає проти права на аборт і проти одностатевих шлюбів.

Підтримка України

За даними порталу Republicans for Ukraine, який відстежує активність американських законодавців із Республіканської партії щодо питань підтримки України, Джонсон займає низьку оцінку і належить до "дуже поганого" вибору для України. Він голосував проти всіх законів на підтримку України, окрім лендлізу. Також він відомий своїми антиукраїнськими заяви.

"Ми не повинні відправляти ще $40 млрд за кордон (для України - ред.), коли наш власний кордон перебуває в хаосі, американські матері намагаються знайти дитяче харчування, ціни на газ рекордно високі, а американські сім’ї намагаються звести кінці з кінцями, не маючи достатнього контролю над тим, куди йдуть гроші", - сказав він у травні 2022 року.

Як йдеться у статті Bloomberg, напередодні обрання спікером він змінив риторику щодо підтримки України. Він заявив, що відкритий для переговорів на прохання президента Джо Байдена про виділення додаткових коштів для надання допомоги Україні.

Перша заява Джонсона про Україну після обрання на посаду спікера

Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що він погодиться винести на голосування пропозицію про збільшення допомоги Україні, але за певних умов. Він зазначив, що уряд хоче бачить звітність витрат.

"У нас будуть умови щодо цього, тому ми працюємо над цим. Ми хочемо підзвітності та хочемо, щоб Білий дім мав чіткі цілі. І ми збираємося провести ці дискусії. Це буде дуже продуктивно", - цитує його заяву NBC News.

Нагадаємо, 25 жовтня республіканці обрали нового кандидата на посаду спікера Палати представників. Ним став представник Луізіани Майк Джонсон.

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