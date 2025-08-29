США схвалили продаж крилатих ракет Україні попри скандальну заяву Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Речниця Білого дому Керолайн Левітт передала реакцію президента США Дональда Трампа на масовану російську повітряну атаку на Київ. Її вона назвала відповіддю на те, що Україна за останній місяць літа знищила 20% російської нафтопереробки. Тож Трамп припускає, що обидві сторони не готові до миру.

Попри таку реакцію США схвалили продаж Україні крилатих ракет ЕРАМ, дальність польоту яких становить 240-450 кілометрів. Це стало першим великим продажем зброї, авторизованим цією адміністрацією. І сьогодні у Нью-Йорку очікується продовження переговорів української та американської команд щодо встановлення миру і розробки гарантій безпеки.

Про це йдеться у сюжеті власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Реклама

За четвер, коли у Києві розбирали завали після нової масованої російської атаки, на неї відреагував спецпредставник президента США по Україні Кіт Келлог. У дописі у мережі Х він написав, що вона була другою за потужністю — 600 дронів і 31 ракета.

Цілі? Не солдати і зброя, а житлові райони Києва — підриви цивільних поїздів, офісів місій ЄС та Великої Британії, а також безневинних цивільних. Ці кричущі атаки загрожують миру, якого прагне президент США.

Але невдовзі зʼясувалося, що сам президент США не поділяє думку свого підлеглого. Речниця Дональда Трампа Керолайн Левіт розповіла, що поспілкувалася із президентом: і хоч атака на Київ для нього стала неприємною, але не несподіванкою. У своєму коментарі Левіт дала зрозуміти — дрони та ракети по українській столиці Трамп вважає відповіддю на українські удари по російській нафтопереробці. Що, на його думку, може свідчити про неготовність обох сторін до миру.

“Дві країни перебувають у стані війни вже дуже давно. Росія здійснила цей напад на Київ так само як Україна нещодавно завдала удару по російських нафтопереробних заводах. Фактично, вони вивели з ладу 20% потужностей російських нафтопереробних заводів під час своїх атак у серпні. Тож президент продовжує пильно стежити за цим. І ці вбивства, на жаль, триватимуть доти, доки триватиме війна, тому президент хоче, щоб вона закінчилася”, - заявила вона.

Реклама

Але це не завадило Сполученим Штатам схвалити продаж Україні понад 3000 крилатих ракет ERAM. Відповідне повідомлення зʼявилося на офіційному веб-порталі Агентства з безпекового співробітництва. 825 мільйонів за це заплатять Данія, Нідерланди та Норвегія і частково США.

На обстріли України у США відреагували мітингами у Вашингтоні — під Білим домом та Нью Йорку — на Таймз сквер. Щоб привернути увагу до терористичної суті Росії.

Ось, що кажуть люди:

“Влучання були саме по тому району, де проживала я і зараз проживає моя сімʼя. Була на телефоні з батьками всю ніч, і бачити таку кількість пошкоджень, таку кіл кіл кість в місцях, де ти ріс, які були для тебе рідними, це надзвичайно складно”.

“Для будь-кого очевидно, що Росія агресор і це цілеспрямована атака по цивільній інфраструктурі, яку не можна нічим виправдати, безвідносно до того, що відбулося у війні раніше. Це жахлива трагедія”.

“Пані Левітт сказала, що вона прирівняла удар Росії по мирних жителях в Києві з ударами по нафтопереробних заводах в Росії. Останні — це військова ціль, яка є легітимна. Те, що офіс Білого дому це каже, Трамп каже сьогодні одне, завтра інше, тому він просто генерує білий шум”.

І сьогодні у Нью Йорку мають відбутися переговори глави Офісу президента Єрмака, глави уряду Свириденко, першого заступника міністра закордонних справах Кислиці із спецпредставником Трампа Віткоффом, який є головним переговірником із Росією. Після останнього візиту президента України до США сторони прагнуть розробити гарантії безпеки для України, які почнуть діяти після встановлення миру з Росією.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 18:00 новини 29 серпня. Трамп злий на Путіна! Що відбувається на кордоні з Польщею?