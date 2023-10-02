США передали Україні "список реформ" для подальшої допомоги: що буде у разі їхнього невиконання

Чи отримуватиме Україна і надалі допомогу від США та що для цього потрібно, розбиралася ТСН.

Документ, який збентежив усіх і змусив замислитися: нам ставлять ультиматум чи справді хочуть допомогти? Цього тижня Україна дізналася про список реформ від Сполучених Штатів. І цей перелік поставив нас перед непростим вибором: або ми їх проводимо, або Америка припинить військову допомогу.

Про це йдеться в ТСН.Тижні

Що вимагають від України у документі

Цей документ нібито надійшов на адресу Координаційної платформи донорів. На перший погляд - звучить загрозливо. Але якщо придивитись уважніше...

У ньому – понад два десятки реформ, які має провести Україна впродовж наступних півтора року. Серед них є термінові: тобто, строком до трьох місяців. І ті, що можна відкласти. Стосуються вони, здебільшого, антикорупційних органів, судової системи і роботи Наглядових рад Державних підприємств.

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Але є й пункти економічні: які зобов'язують Україну привести тарифи на природний газ та електрику для населення до ринкових. А також – створити інспекції з питань відбудови. І тут зрозуміло: гроші, які виділяють партнери на відновлення нашої країни мають бути захищеними від корупції.

Але слід зазначити: документ цей – неостаточний і неофіційний. Радше – проєкт. І новий стимул для української влади для проведення реформ. Військова допомога навряд чи буде залежати від прогресу з ними. Утім, саме на фінансову підтримку, на яку живе Україна під час війни, впливатиме суттєво.

Україна залишиться без допомоги від США?

Щодо цієї підтримки виникла ще одна загроза. Сполучені Штати уникли можливого шатдауну, пожертвувавши допомогою Україні. Стверджують, що тимчасово.

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Президент Байден, республіканці і демократи, вслід голосуванню випустили заяви про те, що підтримка України має бути відновлена. Тимчасовий бюджет, розрахований на 45 днів, проголосували буквально за три години до критичного моменту: коли фінансування органів державної влади мало бути призупинено.

На практиці це означало би згортання багатьох державних програм. А також – вимушені неоплачувані канікули або неоплачувану працю для сотень тисяч державних службовців і військових. Цей бюджет Палата представників Конгресу схвалила спільними голосами республіканців та демократів. Після цього його затвердив Сенат.

Чому ціною компромісу виявилася саме допомога Україні?

За словами власкора ТСН у Сполучених Штатах Ольги Кошеленко, це не зрада, але й не перемога.

Цей бюджет – продукт дуже непростого і заплутаного політичного компромісу.

Шатдауну не хотів ніхто, ані більшість республіканців, ані демократи. Шатдаун – це відсутність зарплат на невизначений час для іхніх виборців, це інші серйозні проблеми, починаючи від контролю за якістю продуктів, завершуючи авіаперевезеннями. Шатдаун – це контрольований колапс державноі системи. І його зупиняли буквально в останні години.

Чому ж жертвою, сподіваємося, що справді тимчасовою, стали саме інтереси України? Щоб зрозуміти це, потрібно розібратися у розстановці сил у Конгресі.

Є верхня палата – Сенат. Там більшість за демократами. Вони проголосували тимчасовий бюджет на 45 днів, в якому допомога Украіні була. Але нижня палата – Палата представників – його не підтримала. Там більшість республіканців, серед яких є так званий "Кокус свободи", або їх ще називають група МАГА – це перші літери від гасла Трампа "зробимо Америку знов великою". Це право-радикальне крило, наближене до експрезидента Трампа. І от вони послідовно голосують проти допомоги Україні.

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А цього разу поставили питання категорично – жодної копійки Україні, допоки не вирішаться всі американські питання. Наприклад, з безпекою на південному кордоні, мігрантами і так далі. Тобто на практиці це означає або ніколи або дуже не скоро. І от ця група МАГА стала володаркою золотої акції – через те, що без них в республіканців бракує голосів для ухвалення рішень.

Спікер палати представників республіканець Кевін Маккарті на цю посаду був обраний лише з 15 разу, тому що трампісти торгувалися з ним і не давали голосів. А тепер вони погрожують зняти Маккарті з посади, якщо він не дослухатиметься до їхніх вимог. Тож спікер як може, намагається задовольнити інтереси усіх і не хоче сваритися з трампістами, бо в них є реальні важелі усунути його з посади. Як наслідок, допомогу Украіні і ще багато інших суперечливих статей бюджету викреслили. Ухвалили тимчасовий бюджет. Тобто проблему відклали, а не вирішили.

Спікер Палати представників Кевін Маккарті

"Протягом наступних 45 днів нам доведеться співпрацювати, щоб переконатися, що ми уникнемо ще однієї драми з припиненням роботи уряду, яку крайні республіканці МАГА спробують знов накликати на американський народ. І водночас переконатися, що ми ставимо потреби національноі безпеки американців вище за екстремістській пропутінський МАГА-кокус", – заявив лідер демократів у Палаті представників Гакім Джефріс.

Лідер демократів у Палаті представників Гакім Джефріс / Фото: ТСН.ua

Президент Джо Байден залишився на вихідні у Вашингтоні і чекав, щоб підписати бюджет. У заяві президента, опублікованій на сайті Білого дому, ідеться: не можна допустити, щоб допомога

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"Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка Україні була перервана. Я цілком очікую, що спікер дотримуватиметься своєї відданості народу України та забезпечить підтримку, необхідну для допомоги Україні в цей критичний момент", – сказав глава Білого дому.

Як бачимо, навіть у заяві Байдена є згадка саме про спікера Маккарті. Це нечувана відвертість. Сам Маккарті, як може, намагається лавирувати між інтересами усіх груп, і водночас зберігти свою посаду. Він минулого тижня зустрічався тут, у Вашингтоні, із президентом України Володимиром Зеленським і тоді стверджував, що отримав від нього відповіді на багато питань.

Зараз же він намагається публічно перекладати відповідальність за відсутність фінансування України у тимчасовому бюджеті на адміністрацію Байдена. Мовляв, це вони не пояснили, що таке українська перемога, який шлях до неї, яка її ціна, тому й немає голосів. Але як кажуть інсайдери у Конгресі, просто спікер різним групам обіцяє кардинально несумісні речі. І за 45 днів треба знайти вихід із цієї ситуації.

Одна із версій, яка обговорюється, Маккарті може спробувати спертися на голоси демократів, щоб трампісти не звільнили його. Чи піде він на це? Підтримка України навіть серед республіканців, не лише серед демократів, зберігається. Лідери обох партій у Сенаті випустили спільну заяву, в якій ідеться, що вони найближчими тижнями працюватимуть над продовженням допомоги Україні.

Наразі на рахунках Пентагона залишається ще 1,6 мільярда доларів, які будуть використані на надання військової допомоги. Пряма бюджетна допомога – 1,23 млрд була переведена минулого тижня. І це поки що всі кошти, які залишалися. Далі очікуємо рішень адміністрації та законодавців.