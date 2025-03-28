Без гарантій безпеки: що передбачає нова угода США про корисні копалини

США запропонували України оновлений проєкт угоди про корисні копалини / © ТСН.ua

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Під час зустрічі 28 лютого президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа, очільники держав мали укласти угоду про корисні копалини. Однак, після словесної перепалки, цього не сталося.

Згодом, на переговорах у Саудівській Аравії, українська делегація пропонувала США підписати угоду, однак американці взяли паузу.

Згодом, 23 березня США передали до Києва на розгляд новий проєкт угоди про корисні копалини. Чимало західних медіа розкрили подробиці угоди та зауважили, що для України вона не вигідна.

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Що відомо про нову версію угоди — читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Угода без часових рамок

У Кабінеті Міністрів України, підтверджуючи отримання від США проєкт угоди щодо корисних копалин, повідомили, що Київ формує свою позицію щодо угоди. Згодом її передадуть до Вашингтона.

Там зауважили, що публічні обговорення тексту угоду можуть бути шкідливими.

Своєю чергою міністр фінансів США Скотт Бессент етері Fox News заявив, що угода може бути укладена наступного тижня (з 31 березня про 6 квітня, — ред).

Він зауважив, що наразі готовий документ розглядається в Україні, та додав що згодом розпочнуться обговорення.

Народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко зазначив, що до розробки нового договору Україна не була залучена, а також ідею з меморандумом відкинули.

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Видання Bloomberg повідомило, що нова угода із США про корисні копалини може поставити під загрозу вступ України до ЄС, надавши Америці контроль над ключовими інвестиціями та право вето на участь інших країн.

Нова угода передбачає, що США отримають «право першої пропозиції» на інвестиції у всі проєкти з розвитку інфраструктури та видобутку природних ресурсів. Якщо Україна підпише цю угоду, США отримають величезну владу й контроль за інвестиціями в Україну, включно з будівництвом портів, автомобільних і залізничних шляхів, а також видобутком нафти, газу та інших природних ресурсів.

Видання також зауважило, що також там зауважили, що проєкт угоди не має часових рамок.

Що передбачає договір

Видання Bloomberg та The Telegraph повідомили деталі нового проєкту угоди про корисні копалини.

Окрім вищезгаданих пунктів угода передбачає, що Інвестиційний фонд реконструкції Сполучених Штатів Америки контролюватиме українські «важливі корисні копалини та інші корисні копалини, нафту, природний газ (включно зі зрідженим [sic] природним газом), паливо або інші вуглеводні та інші матеріали, що видобуваються». Зокрема, Фонд має повноваження перевіряти книги та рахунки будь-якого українського міністерства чи відомства, коли захоче в робочий час.

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Сам фонд контролюватиметься корпорацією Міжнародного розвитку та фінансування США (DFC). DFC своєю чергою отримає право вето для блокування певних рішень.

Америка отримуватиме всі роялті, доки Україна не виплатить Сполученим Штатам щонайменше 100 мільярдів доларів військового боргу з додаванням 4% — менше, ніж 350 мільярдів доларів, запропонованих раніше паном Трампом, але це становить половину ВВП України і не підлягає виплаті.

Також, в угоді йдеться про те, що:

DFC призначатиме трьох із п’яти членів ради директорів. США матимуть акції «А» та «золоті акції»;

гроші конвертуються одразу у валюту, а кошти фонду виводяться за кордон;

Україна зможе призначити двох із п’яти членів ради директорів;

Україна буде позбавлена можливості втручатися в повсякденне управління фондом;

Київ буде зобов’язаний вкладати 50% своїх доходів від усіх нових проєктів у галузі природних ресурсів та інфраструктури у фонд;

Україна буде зобов’язана представляти нові проєкти на розгляд керівництва фонду;

схвалені проєкти будуть під наглядом DFC або корпорація отримає місця у раді директорів цих проєктів;

відхилені проєкти Києву буде заборонено пропонувати іншим інвесторам протягом щонайменше одного року;

США отримають пріоритетне право на купівлю українських корисних копалин незалежно від того, чи фінансує фонд їх видобуток;

Україні заборонять продавати критично важливі корисні копалини країнам, які США вважають своїми «стратегічними конкурентами».

Також The Telegraph зауважило, що США не сплачують інвестиційний капітал, зараховуючи свій внесок минулою військовою допомогою.

Чи йдеться в новій угоді про українські АЕС

Володимир Зеленський раніше повідомляв, що питання атомних електростанцій в новій угоді від США немає.

Глава держави зауважив, для початку слід розібратися із самою угодою та роз’яснити усі деталі.

Своєю чергою Financial Times з посиланням на джерело повідомляє, що з угоди навмисно прибрали питання українських ядерних об’єктів, хоча раніше це обговорювали.

Країна залишається без гарантій безпеки

Британське видання The Telegraph зазначає, що США запропонувала Україні угоду про копалини, яка нагадує документ про експропріацію. Там зауважили, що Америка претендує на половину українських нафтових, газових і вуглеводневих ресурсів, а також майже на всі її метали та більшу частину її інфраструктури, не пропонуючи натомість жодних гарантій безпеки.

Експерт з енергетичного права Атлантичної ради Алан Райлі зауважив, що угода не передбачає жодних оборонних пунктів.

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«Американці можуть вийти з угоди, українці — ні. Я ніколи раніше не бачив нічого подібного», — додав експерт.

У виданні зазначили, що текст угоди не залишає сумнівів у тому, що головна мета Трампа — включити Україну в провінцію нафтової, газової та ресурсної промисловості Америки.

В Україні критикують нову угоду

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що нова угода із США про корисні копалини — це «жах».

За його словами це не фінальний документ, а сам документ не передбачає тих пунктів, які потрібні Україні.

Нардеп сподівається, що українська сторона буде вимагати й доб’ється значних змін.

Редактор «Європейської правди» Сергій Сидоренко у своїй статті зауважив, що проєкт угоди:

перетинає майже усі червоні лінії, узгоджені перед тим;

позбавляє Україну частини суверенітету;

суперечить майбутньому членству в ЄС;

зобов’язує Україну оплатити усю допомогу США минулих років, яку держава отримувала як безповоротну.

За його словами, такий підхід «розпаковує скриньку Пандори і неуникно спричинить навалу претензій також від інших держав».

Він вважає, що підписувати угоду в такому вигляді немає сенсу, а такий крок був би політично самовбивчим для президента Володимира Зеленського і шкідливим для держави.

Видання Financial Times повідомляє, що українські високопосадовці занепокоєні тим, що нова пропозиція може підірвати суверенітет країни, перенаправити прибутки за кордон і посилити залежність країни від Вашингтона.

Новий проєкт угоди є кроком до посилення контролю адміністрації Трампа над прибутковими природними ресурсами України.

На що Україна не зможе погодитися

США пропонують угоду про українські корисні копалини, але намагаються поєднати її з питаннями безпеки та підтримки України.

Колишній виконувач обов’язків міністра закордонних справ Андрій Дещиця застерігає: це небезпечний політико-економічний мікс, і Україна не може допустити повний контроль іноземців над своїми ресурсами.

Дещиця зауважує, що Україна не може погодитися на повне використання своїх ресурсів, адже «це абсолютно нереально».

Експерт підкреслив, що позиція США дуже часто змінюється, її не можна передбачити. Водночас вона є небезпечною для міжнародних відносин, для стабільності та безпеки у світі. Зокрема, це ускладнює переговорний процес що закінчення війни.

США, виступаючи посередником у перемовинах часто демонструють проросійські настрої. Це ставить Україну у складне положення, оскільки Вашингтон може використовувати економічні угоди як тиск у політичних питаннях.

Переговори можуть тривати роками

Переговори щодо угоди про корисні копалини між Україною та США можуть тривати роками. За словами голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережко, цей процес потребує:

погодження з Віденською конвенцією та українськими законами

консультацій з експертами різних профілів

розробки імплементаційного законодавства

Нардеп також зауважив, що американська пропозиція містить невизначеність у тому, чи йдеться про міжнародний договір, що потребує затвердження Сенатом США, чи виконавчу угоду, яку укладає президент.

Мережко зауважив, що будь-які домовленості мають відповідати Конституції України. Також він додав, що юридично угода не прив’язана до надання допомоги Україні.

Українські мінерали під загрозою Росії

Реалізувати угоду на практиці буде неможливо без завершення війни та досягнення миру в Україні, пише The Wall Street Journal.

Багато українських мінералів, зокрема рідкісноземельні метали, знаходяться під окупацією або загрозою з боку Росії. Їх видобуток залежить від ситуації на сході України, де тривають бойові дії.

Зокрема, йдеться саме про метали, які надважливі для реалізації у високотехнологічних галузях, як от оборона та відновлювана енергетика. Як відомо, до них Трамп має особливий інтерес.

Експерти підкреслюють, що без стабільного миру доступ до цих ресурсів буде обмеженим, а їхня видобувна вартість залишається високою, особливо порівняно з родовищами в США.

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