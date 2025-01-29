США призупинили допомогу іноземним державам: що буде з військовою підтримкою України

США не заморозили військову підтримку для України, проте проблеми все ж є. Що відомо?

Адміністрація Дональда Трампа призупинила всі внутрішні програми грантового фінансування. Зокрема, в зоні ризику опинилося медичне страхування для найбідніших і допомога на харчування. Кількома днями раніше уряд припинив усю гуманітарну допомогу іноземним державам, й Україні теж. Нова влада говорить – хоче перевірити, чи відповідає таке витрачання коштів інтересам Сполучених Штатів і програмі президента Трампа.

Про це йдеться у сюжеті власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Призупинення проєкту USAID

Офіс урядової агенції USAID не відповідає на запити журналістів. Видання Politico з посиланням на джерела всередині організації пише – вони отримали вказівку не комунікувати ні з ким. Близько 60 керівників найвищої ланки відправили в оплачувані відпустки. Всі програми заморожені на 90 днів і будуть піддані прискіпливій перевірці.

Президент США Дональд Трамп / Фото: Associated Press

USAID упродовж десятиліть фінансував численні програми в Україні. З початком війни найбільш критичною стала енергетика – американці постачали устаткування замість розбомбленого Росією, а також займалися відбудовою зруйнованих шкіл і лікарень, розмінуванням та багато іншого. Президент України Володимир Зеленський розпорядився визначити, які програми були критичними, і спробувати їх перекрити державним коштом.

"Це стосується багатьох сфер – від звʼязку й цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень і відбудов", – пояснив Володимир Зеленський.

Скільки саме проєктів, які існували за рахунок американських донорів, призупинено, точної статистики немає, каже експертка з організаційного розвитку Уляна Мовчан. Вона допомагає здобувати гранти і розповідає – такого колапсу в галузі не було. Кожна нова американська адміністрація коригувала свої пріоритети, але повної зупинки на 3 місяці не допускали.

"Станом на зараз усі перебувають в стані деякої паніки. Тому що якщо ми дивимося на бюджет організації і розуміємо, що там 80% – це американське фінансування, бо вони бояться, що їм елементарно не вистачить коштів на виплату зарплати, тож вони згортають проєкти до моменту визначеності", – каже експертка.

Що кажуть у Білому домі

Нова речниця Білого дому Керолайн Левіт на першому брифінгу на посаді чітко дала зрозуміти, які напрямки більше не в пріоритеті – американський уряд більше не перейматиметься гендерною політикою, рівністю, зеленою енергетикою. Заморожено також і внутрішні гранти. Так, повідомляється, що доступ до платіжної системи втратила критично важлива американська програма медичного страхування для найбідніших – Медікеййд. Левіт запевняє, що це помилка, і її роботу відновлять. Але наміри адміністрації рішучі – жодного долара більше не витрачатимуть на те, що іде в розріз з переконаннями Дональда Трампа.

"Останні чотири роки ми спостерігали, як адміністрація Байдена витрачала гроші, наче п’яні моряки. Це вагома причина інфляційної кризи в цій країні. І ця адміністрація зобов’язана знову переконатися, що кожна копійка порахована", – заявила Керолайн Левіт.

США більше не приймають біженців

Зі Сполучених Штатів також тисячами висилають нелегальних мігрантів, навіть тих, хто не вчинив кримінальних правопорушень. Самого факту нелегального статусу достатньо для видворення. США не приймають нових біженців, зокрема й українців.

Депортація нелегалів у США / Фото: Речниця Білого дому Керолайн Лівітт на X

Заморожування фінансування не стосується військової допомоги – це підтвердив, зокрема, і президент Зеленський. Втім, адміністрація попереднього президента Джо Байдена до кінця своєї каденції так і не змогла використати 3,8 мільярда доларів, виділених для України, бо закінчилися кошти, за які вони поповнюють озброєння на власних складах. Допоки нова адміністрація не вирішить це питання, нове постачання зброї – під питанням.

Такого колапсу ще не було: США призупиняють допомогу Україні - Зеленський відреагував!

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