США продовжують атакувати лісові пожежі: вони загрожують унікальним деревам

У штаті Каліфорнія зафіксували близько семи з половиною тисяч осередків займань.

Лісові пожежі в Каліфорнії наблизилися до національного парку "Секвоя", - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 18 вересня.

У заповіднику ростуть близько двох тисяч дерев – із-поміж них і "генерал Шерман" – найбільша в світі секвоя, заввишки у 83-ри метри, якій приблизно дві з половиною тисячі років. Рятувальники обгорнули дерева вогнестійкими ковдрами.

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Поблизу заповідника працювали більш як три сотні пожежників. Тепер, кажуть, вогонь локалізували. Цього року пожежі винищили в Каліфорнії майже мільйон гектарів лісу.

У штаті зафіксували близько семи з половиною тисяч осередків займань.

Як повідомлялося, майже десять тисяч каліфорнійців були змушені поспіхом евакуюватись через "Діксі" - найбільшу лісову пожежу в історії американського штату. Вщент вигоріли уже кілька населених пунктів у Каліфорнії. За оцінками місцевих пожежників, у зоні ризику ще 15 тисяч будинків.

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Новини світу: каліфорнійські лісові пожежі наблизилися до національного парку "Секвоя"

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