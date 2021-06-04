США спонукають громадян вакцинуватись лотереями на мільйон, а надлишками вакцин поділяться з Україною

Кілька американців отримали щеплення від коронавірус і змогу жити безбідно завдяки вакцинній лотереї.

Сполучені Штати поділяться вакцинами від коронавірусу. 25 мільйонів доз відправлять світом, зокрема й до України, найближчим часом. До кінця червня планують збільшити кількість до 80 мільйонів доз, про це напередодні заявили у Білому домі. Американців, які щепляться зараз, влада стимулює робити це якнайактивніше, щоб за місяць відсвяткувати День незалежності без масок і дистанції.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.16.45.

Вакциновані і тепер дуже багаті. У сполучених Штатах оголосили чергових переможців у лотереї, де за щеплення від коронавірусу можна виграти мільйон доларів, або стипендію на навчання у коледжі. Ще три тижні вакциновані американці із завмиранням серця чекатимуть, чи не подзвонить їм губернатор штату і скаже: «Вітаю, мільйонере».

Саме так сталося із Джонатаном, що досі працював кур’єром. Вакцинацію він постійно відкладав через роботу, а тепер зможе відкласти роботу - після вакцинації. «Я щойно закінчив дуже довгу зміну і вже готувався паркувати фургон. Глянув на телефон, в мене з’явилося передчуття. Потім прослухав повідомлення і мало не вибухнув від емоцій там у фургоні», - розповідає переможець про голосове повідомлення, яке отримав від губернатора про його перемогу в лотереї.

Зоє вакцинувалася тому, що вже хворіла на коронавірус, і точно не хотіла б пережити це знову. Але отримала ще один бонус - стипендію на навчання в омріяному коледжі. «У мене ніби гора з плечей впала. Я тепер можу думати про кар’єру, а не те, як я буду виплачувати борги за медичну школу і подальшу освіту. І це таке неймовірне полегшення», - каже переможниця вакцинаційної лотереї.

Надлишками вакцин Сполучені Штати поділяться із країнами, де рівень щеплень наразі невисокий - оголосили у Білому домі. «Сполучені Штати роблять це не як угоду «ми вам-ви нам», де ми отримуємо щось за те, що даємо. Ми робимо це з єдиною метою - щоб ця пандемія скінчилася», - запевняє радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван.

Новини світу: як у США заохочують громадян вакцинуватися від коронавірусу

Президент Володимир Зеленський подякував президенту Байдену у Твіттері.

Власних громадян американська влада стимулюватиме до вакцинації не лише мільйонними виграшами у лотерею. Пропонують безкоштовну няню для дитини чи вихідний для вакцинації. І келих пива на День незалежності. Власне, до 4 липня, тут хочуть, аби 70% дорослих були бодай частково вакциновані.

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