США та Захід не вдарять по Росії ядерною зброєю: експерт розповів, що ж тоді застосують проти РФ

США та країни НАТО не вдарять по Росії ядерною зброєю у відповідь, якщо РФ застосує її проти України.

Натомість західні партнери України повністю ізолюють Росію і визнають її країною-терористкою.

Таку думку висловив в інтерв'ю ТСН.ua військовий експерт Олександр Коваленко.

"По території Росії не буде удару, це треба розуміти одразу. Буде нищівний політичний удар, буде повна ізоляція, нарешті РФ визнають країною-терористкою. Також будуть ще гірші економічні наслідки, тотальна економічна ізоляція", - сказав експерт.

За його словами, західні країни також значно збільшать економічну, політичну, юридичну підтримку України, а також нададуть більше озброєння.

"Інший аспект. Як я і казав, не буде нанесено удару у відповідь по території Росії, але варіант того, що можуть бути задіяні важелі по знищенню цієї зброї, якщо буде відомо, що це відбувається саме запуск тактичної ядерної зброї з території РФ, то можуть бути задіяні важелі протиракетної оборони країн НАТО для того, щоб знищити цей об'єкт, оскільки він може становити загрозу ще й для країн Альянсу. Також я не виключаю того, що буде зроблено саме таке знищення у повітряному просторі Російської Федерації", - підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден попередив Путіна про те, що застосування зброї масового ураження в Україні матиме для Росії серйозні наслідки і закликав не робити цього.

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