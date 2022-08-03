"США тепер повинні забезпечити Україні перемогу": Жданов про візит Пелосі до Тайваню

США візитом Ненсі Пелосі до Тайваню показали світу, хто є державною номер один.
Після такої перемоги США не можуть дозволити собі, щоб Україна програла у війні проти Росії.
Про це у розмові з ведучою каналу "1+1" Наталією Мосейчук сказав військовий експерт Олег Жданов.
"Росія більше не великий геополітичний гравець. Я думаю, що Китай після візиту Пелосі до Тайваню зрозуміють, що вони країна номер два, а не - номер один. США довели свою політичну перемогу над Китаєм. Ця перемога додала США натхнення, що вони не можуть програти в Україні. Бо США зробили ставку на нас. Вони пообіцяли нам зброю, підтримку та сказали, що допоможуть нам перемогти. тепер США змушені забезпечити нам перемогу. Інакше всі досягнення у боротьбі з Китаєм підуть прахом", - пояснив Жданов.
Нагадаємо, речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова погодитись на мирні переговори з Україною. Пєсков заявив, що нібито РФ готова до врегулювання "української проблеми", якщо Україна виконає вимоги Кремля.
Читайте також:
- Чи дійсно Росія планує захопити Харків: військовий експерт відповів
- "Ілюзія повномасштабного наступу": Жданов розповів, звідки і куди йтимуть російські війська
- Росія концентрує свої наступальні війська на півдні: військовий експерт назвав задум окупантів