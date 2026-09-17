США ухвалили закон про санкції щодо Росії та Ірану: що відомо

США ухвалили закон про санкції щодо Росії та Ірану

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Палата представників Сполучених Штатів ухвалила закон про санкції щодо Росії та Ірану, що також має імʼя його ініціатора — нині покійного сенатора Ліндсі Грема. Напередодні ввечері «за» проголосували 262 конгресмени, більшість з яких — республіканці. Відтак далі закон скерували на підпис Дональду Трампу. Частина демократів голосувала проти цього закону, адже на їхню думку, він надасть радше символічну підтримку Україні.

А от президенту Сполучених Штатів дасть реальні повноваження, якими він, побоюються демократи, зможе зловживати. Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко розповіла детальніше.

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Закон про «пекельні санкції» проти Росії та Ірану — саме така назва закріпилася за ним — пройшов через горнило складної політичної боротьби у США. Головний інструмент, що міститься у ньому — тарифи, якими Дональд Трамп так полюбляв карати іноземні країни. Але у лютому цього року Верховний суд США визнав такі дії президента незаконними. Аж тепер Конгрес власноруч повернув Дональду Трампу право накладати тарифи.

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Аж до 100% тарифів на пʼятірку країн — найбільших покупців російської нафти і п’яти головних імпортерів російського газу. За даними «Атлантик», це Китай, Індія, Франція, Японія, Угорщина і Словаччина. Демократи, що до останнього протистояли поверненню тарифів у розпорядження президента, мають аргументи проти. Із переліку покупців російських вуглеводнів він зможе обрати тих, які йому не подобаються.

«Це надзвичайно широкі повноваження, які надаються президенту, що зловживав майже всіма своїми владними можливостями. Цей президент — той, хто називає себе "містер Тариф" — зможе запроваджувати тарифи проти майже будь-якої країни за власним бажанням», — каже конгресмен від Демократичної партії Грегорі Мікс.

Закон створює для президента право, а не обовʼязок накладати тарифи. Тож чи скористається він ним — залежить виключно від його настрою та бажань. Зважаючи на зростання цін на пальне у Сполучених Штатах, спровоковане війною у Затоці, а також нещодавніми спробами адміністрації перекласти відповідальність за це на Україну, що завдає ударів по російській нафтопереробці, такий сценарій має вигляд малоймовірного. Сам Трамп днями оголошував, нібито домовився про енергетичне перемирʼя між Україною та Росією, що обидві країни спростували. Республіканці кажуть: навіть саме усвідомлення загрози американських тарифів змушуватиме країни переорієнтувати свої ринки. А також обіцяють переконувати Трампа використати здобутий важіль впливу.

«Ми змушуватимемо його це зробити. Він може використовувати його як важіль у переговорах. Але, на мою думку, очевидно, що Конгрес вчинив правильно, ми розуміємо, на якому ми боці. Якщо президент не вчинить правильно, про це писатимуть в підручниках з історії про нього», — каже конгресмен від Республіканської партії Дон Бейкон.

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«Це економічно знекровить той режим, тож ми нарешті побачимо їх за столом переговорів, щоб наблизитися до мирного врегулювання. Президент підтримує закон. Ліндсі Грем провів надзвичайну роботу, домовляючись про це з Білим домом», — каже конгресмен від Республіканської партії Майкл Маккол.

Україна прагнула ухвалення цього закону — навіть символічна підтримка важлива. Два тижні тому до Вашингтона переконувати конгресменів приїздив представник президента Владислав Власюк. А сам Володимир Зеленський взяв участь у церемонії прощання з ініціатором і лобістом цього закону Ліндсі Гремом і зустрічався з сенаторами. На честь Ліндсі Грема Сенат США першим проголосував закон переважною двопартійною більшістю.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЩОЙНО! Кого призначили НА МІСЦЕ КРАВЧЕНКА?! Київ під АТАКОЮ! | ТСН 10:00 17 ВЕРЕСНЯ

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