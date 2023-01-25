США визнають ПВК “Вагнер” терористичною організацією: які це буде мати наслідки і чи вплине на війну в Україні

За американськими підрахунками, на території України воює близько 50 тисяч вагнерівців, з них 90% - зеки, мобілізовані в російських колоніях.

У Білому домі США повідомили, що цього тижня групу "Вагнера" визнають терористичною організацією, та це потягне за собою і додаткові санкції, йдеться в ТСН.

Після того, як торік у листопаді Європарламент виступив з ініціативою визнати російську приватну військову компанію "Вагнер" терористичною організацією, її власник Євгеній Пригожин надіслав євродепутатам «вітання» - закривавлену кувалду у футлярі для скрипки. Схожим інструментом вагнерівці публічно стратили свого бійця - колишнього зека, який потрапив у полон, а потім повернувся за обміном.

Коли ж про таку саму ініціативу - визнати групу "Вагнера" транснаціональною терористичною організацією - оголосили у Сполучених Штатах, Пригожин не був настільки ж зухвалим, а відправив лише стислого листа на ім’я радника зі стратегічних комунікацій Білого дому. “Дорогий містере Кірбі, чи не могли би ви пояснити, який злочин скоїла ПВК «Вагнер?». Щиро, Євгеній Пригожин”, - йшлося в ньому.

Навряд чи у Вашингтоні надали б Пригожину право на персональну відповідь, якби журналісти не запитали про це на брифінгу у речника Державного департаменту. “Цей лист від пана Пригожина моєму колезі з Білого дому з’явився після того, як Білий дім розсекретив нову інформацію щодо їхньої діяльності в Україні. Група "Вагнера" отримала додаткову підтримку у Північній Кореї. Це не кажучи про ширший контекст - їхній дестабалізаційний вплив не лише в Україні, а також в Африці”, - заявив Нед Прайс.

Нові розсекречені дані американської розвідки свідчать, що Пригожин торік у листопаді придбав у Північній Кореї протипіхотні ракети. Їхня кількість, за словами Джона Кірбі, не здатна суттєво вплинути на перебіг війни, тим не менш Білий дім стурбований тим, що Росія дедалі частіше знаходить підтримку серед держав-вигнаниць.

Раніше, за інформацією американської розвідки, Кремль вже купував у Пхеньяна артилерійські снаряди. Хоч офіційно Північна Корея заявила, що не продавала зброю Росії, США пообіцяли не лише винести це питання на засідання Радбезу ООН, але й накласти на групу "Вагнера" додаткові санкції, щоб ніхто у світі, хто не хоче псувати стосунки зі США, не мали справ із Пригожиним. “Цей статус означає, що будь-хто, хто вестиме справи із цією організацією, також підпаде під санкції. Тож це накладає додаткове обтяження на "Вагнера". Що ми прагнемо зробити - перекрити потік ресурсів - зброї, грошей як для Росії, так і для групи "Вагнера". Ми визнаємо групу "Вагнера"терористичною організацією, щоб світ побачив, а інші нації зауважили і можливо ужили таких самих кроків”, - наголосив тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

Чи здатні ці погрози вплинути на і без того підсанкційну Північну Корею, питання дискусійне. Втім, злочинна діяльність Пригожина сягнула далі - Сербії, яка прагне стати членом Європейського Союзу. Пригожин рекрутує там найманців для війни в Україні. У січні радник Держдепартаменту США Дерек Шолле відвідав Белград і публічно заявив, Вашингтон стурбований такою активністю.

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Навряд чи керівництво групи "Вагнера" могло би шукати підтримку в інших країнах без домовленостей на найвищому урядовому рівні, вважає колишній посол США в Україні Вільям Тейлор. “Я не вірю, що Пригожин зміг би отримати зброю в Північній Кореї без схвалення в Кремлі, або будь-якої урядової підтримки з Москви. Це саме стосується Сирії, Лівії та інших країн, куди він діставався, щоб рекрутувати найманців. Не виключено, навіть у деяких країнах Африки, де він брав найманців, щоб воювати проти України. В нього є те чи інше схвалення від російського уряду", - каже він.

За американськими підрахунками, на території України воює близько 50 тисяч вагнерівців, з них 90% - зеки, мобілізовані в російських колоніях. Такі ж дані наводить і російська правозахисна організація «Русь сідящая». Щоправда, за їхніми даними, в строю залишилося не більше 10 тисяч. Інші убиті, тяжко поранені, втекли із поля бою до Росії, прихопивши зброю, або вони у полоні. Це означає, що Пригожин спробує мобілізувати нових найманців.

Американський інститут вивчення війни вважає, що бравада Пригожина погано камуфлює проблеми, які почали виникати у його стосунках із Путіним. Попри особисту обіцянку група "Вагнера" упродовж багатьох місяців не змогла взяти Бахмут. Путін відвернувся від нього і знов обдарував увагою вище армійське керівництво - Шойгу та Герасимова - вважають експерти інституту. Соціальний ліфт, який підняв Пригожина із позиції колишнього зека, особистого повара Путіна, що 20 років тому прислужував на обіді із Джорджем Бушем-молодшим, може так само швидко помчати його у зворотному напрямку.

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