США вперше заговорили про вихід ЗСУ з Донбасу: Зеленський розкрив деталі переговорів

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський розповів про зміни в позиції американських переговорників щодо завершення війни. Під час перемовин США вперше порушили питання можливого виходу України з Донбасу в обмін на вступ до НАТО.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами.

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«Щодо змін у позиціях американських переговорників. Я неодноразово казав, що Україна не відступає і не віддає свої землі терористам. Американці поставили питання: „А якщо Україна буде в НАТО, Україна вийде з Донбасу?“ Це було вперше», — розповів Зеленський.

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Водночас президент наголосив, що Україна «не відступає і не віддає» свої території.

За словами Зеленського, Київ обговорює з партнерами комплексний пакет безпекових і фінансових домовленостей. Він має передбачати конкретні гарантії безпеки від НАТО та ЄС, збереження потужної української армії, постачання зброї і фінансову підтримку на визначений період. Також йдеться про Prosperity Plan — план відновлення України з визначеними джерелами фінансування.

Президент наголосив, що остаточне рішення щодо таких домовленостей не ухвалюватиме одноосібно.

«Якщо американська сторона нам саме це підтвердить разом з іншими колегами по НАТО, то тоді я запитаю думку нашого суспільства: приймаємо чи не приймаємо? Я не маю права цього не зробити на свій розсуд», — пояснив Зеленський.

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Окремо глава держави прокоментував можливість надання Україні гарантій, подібних до п’ятої статті НАТО. За його словами, Вашингтон говорить про двосторонні безпекові домовленості, подібні до тих, які мають Ізраїль та деякі інші країни.

«Якщо ви надасте нам оце „щось схоже“ на НАТО, чи будуть американські солдати на нашій землі?» — переказав президент своє запитання американським представникам.

За його словами, відповідь була негативною. Тому Київ вимагає чітко визначити механізми майбутнього захисту. Зеленський зауважив, що не впевнений у дієвості гарантій, які лише нагадуватимуть механізми НАТО, адже їхню реальну ефективність ще потрібно перевірити.

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