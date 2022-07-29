США вперше запросили розмову із Росією після початку повномасштабної війни в Україні: про що хочуть говорити

Держсекретар США Ентоні Блінкен уперше від початку повномасштабного вторгнення Росії до України зажадав поговорити із російським колегою Сергієм Лавровим. Вашингтон зробив запит на телефонні переговори два дні тому, але розмова наразі не відбулася.

Про намір переговорити телефоном із російським міністром Сергієм Лавровим, уперше з початку повномасштабної війни, у Державному департаменті повідомили росіянам, дипломатичними каналами, і того ж дня держсекретар Ентоні Блінкен, щоб запобігти можливим спекуляціям, розповів про свої плани публічно, йдеться в ТСН.

Першою темою розмови із Лавровим стане можливий обмін двох американців, незаконно утримуваних у Росії. Наступною - Україна. Блінкен хоче обговорити вивезення українського продовольства. А також - попередити Кремль, що націлився провести фейковий референдум у Херсоні: за анексію української території доведеться відповісти. Але жодних домовленостей за спиною офіційного Києва не буде, наголошують у Держдепі.

«Це не будуть переговори про Україну. Це не буде поверненням до звичайних справ. Це справа України - вести переговори з Росією. Водночас ми не помітили з боку Росії жодних ознак того, що вона зацікавлена ​​у конструктивному діалозі та дипломатії. Тож ми продовжуватимемо підтримувати Україну, поки Росія не буде готова співпрацювати з ними дипломатично, конструктивно, через діалог», - зазначає речник державного Департаменту Нед Прайс.

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Втім речниця Лаврова оголосила: наразі її шеф надто заклопотаний, щоб говорити з американським колегою, його графік «заповнений реальними справами». Лавров саме перебуває у Ташкенті, а перед тим облетів африканські країни - саме вони з-поміж перших можуть зазнати голоду, якщо Росія зірве виконання угоди з транспортування українського зерна. Але Лавров переконував африканських партнерів у зворотньому - мовляв, винна не Росія, а Захід, що наклав на неї санкції.

Єгипет, що є найбільшим покупцем української та російської пшениці, після візиту росіянина раптом скасував контракт із Україною на придбання 240 тисяч тонн, повідомило агентство «Ройтерз» із посиланням на джерела. У Державному департаменті між тим зазначили, що їм відомо, що Росія ще потайки торгує краденим українським збіжжям.

Тим часом судна із продовольством, що згідно із підписаними у Стамбулі домовленостями мали вийти з українських портів у четвер, так і не відшвартувалися. Сторони працюють над уточненням координат безпекових коридорів, якими рухатимуться кораблі, повідомили в ООН.

«Дотримання процедур є необхідною умовою безпечного руху суден. Тож недивно, що ми ще не бачили, щоб жоден корабель розпочав рух. Відомо, що в порту Одеси є готові до виходу судна з зерном. І ми сподівалися, що це станеться навіть сьогодні чи завтра. Але це можливо тільки за умов, що це буде безпечно», - переконує заступник генсекретаря ООН Мартін Гріффітс.

У п’ятницю темі продовольчої безпеки буде присвячене засідання Радбезу ООН. Організація об’єднаних націй, разом із Туреччиною, взяла на себе роль посередника у Чорноморській угоді. ООН вже не змогла запобігти війні, а наступний іспит для неї - спровокований війною голод.

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