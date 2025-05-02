США виходять з переговорів щодо війни

США заявили про неучасть у переговорах щодо війни в Україні в якості посередника

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Після гучної заяви речниці Держдепу США Теммі Брюс про те, що Вашингтон виходить з переговорів України та РФ, український політолог Володимир Фесенко в коментарі для ТСН.ua назвав можливий головний сценарій найближчого майбутнього для нашої країни.

«Держдепартамент США заявив про те, що якщо Росія та Україна не готові погодитися з пропозиціями Америки, тоді нехай вони починають прямі переговори. Ключова ідея в тому, що США не будуть посередником. Що це значить?», — каже Фесенко.

Та роз’яснює: «Тут можуть бути різні варіанти відповідей. Я зверну увагу на те, що Трамп не робить таких заяв. Це важливо. Періодично держсекретар США Марко Рубіо каже, що якщо не буде прогресу в переговорах, то США можуть вийти з них. У мене таке відчуття, що Рубіо просто втомився. Як колись співала Алла Пугачова про те, що «устала Алла».

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На думку Фесенка, Марко Рубіо в ступорі, він не знає, що робити, як виходити з нинішньої тупікової ситуації, як далі впливати на Росію та Україну, щоб примусити їх до більш активних, на думку Рубіо, переговорів.

«Але Трамп поводиться інакше. Трамп не дає прямої відповіді, він не лякає. Наприклад, сьогодні він написав, що якщо Росія не погодиться на домовленість, тоді Україна може отримати більше. І тиск на Росію може бути більшим. Важливо, що на даний момент Трамп не робить заяв про те, що США виходять з переговорного процесу», — каже політичний експерт.

За його словами, не менш важливо, а, можливо, більш важливо те, що підписання ресурсної угоди насправді створює для Трампа додатковий інтерес щодо припинення війни.

«Це важливо. Цей фонд запрацює тільки в тому випадку, якщо не буде війни в Україні. Тому тут є особистий інтерес Трампа», — каже політолог.

На думку Фесенка, не буде прямого виходу США з переговорного процесу.

«Я переконаний в цьому. Вони можуть лякати цим, тиснути», — каже експерт.

Та додає: «Що може бути? Деякі джерела кажуть, що американці можуть відмовитись від тактики, яку вони використовували останні півтора-два місяці. Вони вели окремі переговори з Україною та окремі з Росією. В результаті виникає ефект «зіпсованого телефону». Одна з версій — може бути спроба перейти до прямих переговорів, але американці можуть бути не стільки посередником, скільки модератором. Але переговори без американців, на мій погляд, просто неможливі. Навіть розпочати переговори неможливо без посередника, модератора».

На переконання Фесенка, подальший розвиток подій можно буде спостерігати після 9 травня.

«Поки що Путін зосереджений тільки на цій даті, на святкових заходах. Можливо, росіяни не хочуть псувати увесь цей пафос переговорами з американцями», — припускає Фесенко.

Чи розв’яже заява Держдепу руки Путіну ще більше

На питання про те, чи посилить армія РФ обстріли України після двузначної заяви США, Фесенко відповів питанням на питаня: «А раніше за обстріли Путіну щось було?».

Та додає: «На превеликий жаль, і раніше Росії за обстріли нічого не було. А що, у Путіна руки сильно зв’язані? Ні. Де може бути небезпека? Якщо раптом американці виходять з переговорного процесу про завершення війни в Україні і в той же час продовжують переговори з Росією. Домовляються про зустріч Трампа і Путіна, домовляються про економічні угоди — це точно буде в інтересах Росії. Це те, чого Росія прагне. Продовжити війну в Україні та домовлятися з США окремо, без теми російсько-української війни. Такий варіант точно був би невигідний для нас. Але на даний момент помітна і позиція самого Трампа, і Держдепа — спочатку припинення вогню в Україні, а потім все інше».

Раніше повідомлялось про те, що у Росії зробили цинічну заяву щодо повернення України до кордонів 1991 року.

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