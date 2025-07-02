- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 1095
- Час на прочитання
- 1 хв
США зупинили постачання Україні деякої зброї: військовий експерт пояснив наслідки
Експерт пояснив наслідки для України через рішення США про призупинення постачання зброї.
США призупинили постачання Україні деяких видів зброї. Проте поки зарано говорити про наслідки цього.
Про це в етері ТСН сказав Андрій Ткачук, офіцер ЗСУ, військовий експерт.
Експерт наголосив, що без американської зброї буде тяжче, проте зазначив, що є ще шанс домовитися.
«Так, це важче. Без допомоги США буде в рази проблематичніше. Водночас я сподіваюсь, що робота минулого тижня на саміті НАТО повпливає позитивно на цих напрямках. Перше — це постачання зброї та удари, які ми вже бачимо. Друге — відбуваються інвестиції у виробництво українських дронів. Європейські країни тверезіють та дивляться по-дорослому на ситуацію у світі. На сьогодні можна купувати допомогу у США. Тому я б так швидко руки не опускав і дивився, що буде далі», — сказав Андрій Ткачук.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки призупиняють постачання Україні партії ракет та боєприпасів через занепокоєння щодо власних запасів військової техніки. Білий дім підтверджує це.