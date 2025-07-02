США зупинили постачання Україні деякої зброї: військовий експерт пояснив наслідки

США призупинили постачання зброї Україні / © ТСН.ua

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США призупинили постачання Україні деяких видів зброї. Проте поки зарано говорити про наслідки цього.

Про це в етері ТСН сказав Андрій Ткачук, офіцер ЗСУ, військовий експерт.

Експерт наголосив, що без американської зброї буде тяжче, проте зазначив, що є ще шанс домовитися.

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«Так, це важче. Без допомоги США буде в рази проблематичніше. Водночас я сподіваюсь, що робота минулого тижня на саміті НАТО повпливає позитивно на цих напрямках. Перше — це постачання зброї та удари, які ми вже бачимо. Друге — відбуваються інвестиції у виробництво українських дронів. Європейські країни тверезіють та дивляться по-дорослому на ситуацію у світі. На сьогодні можна купувати допомогу у США. Тому я б так швидко руки не опускав і дивився, що буде далі», — сказав Андрій Ткачук.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки призупиняють постачання Україні партії ракет та боєприпасів через занепокоєння щодо власних запасів військової техніки. Білий дім підтверджує це.