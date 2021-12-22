США звинуватили Росію у брехні і готує санкції, які залишать країну без іPhone і літаків

США звинуватили Росію у брехні і готує санкції, які залишать країну без іPhone і літаків

Командування НАТО підвищило боєготовність своїх сил швидкого реагування

Переговори Сполучених Штатів та Росії про війська на українському кордоні почнуться вже в новорічні свята, але про особисту зустріч Байдена з Путіним не йдеться.

Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен, зазначає ТСН.

Він вчергове попередив про масштабні наслідки військового вторгнення в Україну. А агенція «Ройтерз» дізналася, які саме - росіяни можуть залишитися без іPhone і запчастин для автомобілів та літаків.

Залишать росіян без оновлення для смартфонів чи оригінальної комплектації - навушників, зарядок і так далі. Американська влада збирається говорити про це з західними партнерами. Крім того, під заборону може потрапити постачання автозапчастин і запчастин для літаків.

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Відмова "Боїнгів", а це америкнаська компанія, постачати запчастини, а надто якщо до санкцій підключиться європейський "Аеробус" - нищівний удар по російській аероіндустрії. Адже власний російський "сухий суперджет" позаминулого року розбився в Шерємєтьєво через технічну несправність. Ще один новий пасажирський лайнер МС-21 - це розшифровується як "Магістральний літак 21 століття" - зараз проводить випробувальні польоти, вже з камерами та пасажирами, однак до лінійного постачання авіакомпаніям, ще дуже далеко. Крім злитих в пресу погроз, Сполучені Штати озвучують і заохочення.

«Ми давно говорили, що треба повернутися до виконання Мінських угод, і зараз усебічно готові це підтримувати, підтримувати Нормандський формат. Чи призведе це до зустрічі між Байденом та Путіним зараз ще рано казати. Треба спершу досягти дипломатичного прогресу. Спершу ми хочемо побачити деескалацію на кордоні з Україною», - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Слідом за американським держдепом і Пентагоном, що спростували брехню російського міністра оборони Шойгу про хімічну зброю, яку американські військові начебто готуються застосувати на Донбасі, МЗС України теж назвав заяви з засідання міноборони Росії - дезинформацією для прикриття можливих подальших провокацій на українській території. А командування НАТО підвищило боєготовність своїх сил швидкого реагування з огляду на розгортання російських військових навколо кордону з Україною.

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