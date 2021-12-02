"Стадіон - так стадіон" має закінчитися: Мосейчук пояснила, чому втрутилася у суперечку Бутусова і Зеленського

"Стадіон - так стадіон" має закінчитися: Мосейчук пояснила, чому втрутилася у суперечку Бутусова і Зеленського

Ведуча "1+1" закликала політиків "не розривати країну".

Телеведуча "1+1" Наталія Мосейчук прокоментувала свою суперечку з журналістом Юрієм Бутусовим під час пресмарафону президента Володимира Зеленського.

Про це Мосейчук розповіла 2 грудня у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Після пресмарафону президента Зеленського дуже багато людей почали говорити і обговорювати, чи мала я втручатися в полеміку між президентом і журналістом Бутусовим, чи я мала пропустити цей момент. І мало хто вдумався у те, що я говорила", — зазначила вона.

Ведуча наголосила, що протистояння між чинним і попереднім президентами України має припинитися, адже воно шкодить державі. Мосейчук закликала політиків "не розривати країну".

"Я говорила про те, що "стадіон - так стадіон" у цій країні має колись закінчитися, і протистояння між президентом чинним і попереднім — воно просто руйнує цю країну. Я не знаю, хто з вас був у студії, коли приходив попередній президент і включався тоді ще кандидат в президенти, — і я тоді казала: "Не розривайте цю країну". Але, очевидно, замайоріла влада. Українські політики зазвичай роблять так: "згорів сарай - гори і хата", — підсумувала Наталія Мосейчук.

Мосейчук згадала про полеміку між Бутусовим та Зеленським на пресконференції з журналістами

Нагадаємо, що у журналіста Юрія Бутусова під час пресмарафону президента виникла суперечка з Володимиром Зеленським.

Глава держави заявив, що Бутусов неодноразово "зливав" внутрішню державну інформацію. Президент України також розповів, як познайомився з журналістом, заявивши, що той образився, бо не отримав посаду в Міноборони.

Після того ДБР заявило, що перевірить законність дій журналіста Юрія Бутусова на відео, яке він виклав на своїй сторінці у Facebook. На ньому журналіст здійснює постріли з "Гаубиці Д-20" калібром 152 мм. Він супроводжує свій постріл словами: "по окупантах вогонь". Пізніше Бутусов дописав, що відео було знято дуже давно, і з тренувань.

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