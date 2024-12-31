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Стала вдовою в 23 роки із 5-місячною донькою і не опустила руки: наснажлива історія жінки

Стала вдовою в 23 роки із 5-місячною донькою і не опустила руки: наснажлива історія жінки

Скриншот із відео ТСН

Чоловік Ольги загинув на Луганщині.

Вона стала вдовою в 23 роки із 5-місячною донькою на руках. Чоловік загинув на Луганщині навесні 2022-го року. Ольга Панфілова з Кропивницького зізнається: їй було дуже важко самій і тому вирішила відкрити дитячий центр, де можна на деякий час залишити дитину будь-якого віку, щоби хоч трохи полегшити життя жінок, які виховують малюків самі, бо чоловіки захищають Україну. 

Подробиці цієї історії розповіла кореспондентка ТСН Олена Шворак.

До центру приводять малюків різного віку. У кожного свої особливості і темперамент. Дуже обережно їх знайомлять між собою і вчать гратися разом.

Поки одні ліплять блакитне сонечко, інши садять морквини на іграшкових грядках, ловлять рибу чи вчаться відчиняти засувки. Занять та іграшок вистачає на всіх. 

Скриншот із відео ТСН / ©
Скриншот із відео ТСН

Тим часом їхні мами можуть пройтися по магазинах, вирішити якісь бюрократичні питання чи просто випити із подругами каву. Дарья дружина військового і мама двох дошкільнят. Залишити малечу ні на кого, бо їхній тато на війні. Тож центр для жінки — справжня знахідка.       

“До трьох років майже нікуди не можемо повести, а інколи хочеться, щоб дитинка і розвивалася, і спілкувалася. Тому що хтось в садочок може ходити, а в когось дітки дуже важко адаптуються. А тут купа іграшок, няня і атмосфера наче ти вдома”, — каже Дарья Рибалко.

Скриншот із відео ТСН / ©
Скриншот із відео ТСН

Над столом засновниці центру Ольги Панфілової фото її чоловіка Володимира. І табличка з написом, що цей дитячий проєкт — пам’ять про нього. Військовий бачив свою доньку Поліну лише кілька разів. На цих кадрах вони востаннє разом.

А це він вже на позиції — у підвалі п'ятиповерхівки у Тошківці на Луганщині, яку триматимуть до кінця — поки її не розбере ворожий танк. Володимир помер від смертельного поранення на руках у побратимів. Але тіло досі  не вивезли, тож вважається зниклим безвісти.

“Хлопці хотіли винести його, це те що я знаю і ходили не раз, але потрапляли у вуличні бої, а я ругалась, кажу, ну блін — ви йому вже не допоможете, а вас чекають вдома. Кажу, коли буде тоді і буде. Ну я не думала на той момент, що за два з половиною роки він не повернеться”, — каже Ольга Панфілова.

Молода вдова із п'ятимісячним немовлям на собі відчула, як це складно ростити дитину без батька. Тому і з'явилася ідея відкрити дитячий центр.

“Мені шкода було себе і жінок всіх. З цією війною дуже багато залишились самі не так, щоб всі втратили, але близької людини поруч не було. Це так важко і я зрозуміла, що треба якось допомогти і собі таким способам, і допомогти іншим”, — каже Ольга Панфілова.

Скриншот із відео ТСН / ©
Скриншот із відео ТСН

На роботу до центру Ольга ходить із своєю Поліною. І донька теж допомагає іншим діткам освоїтись у незнайомому місці.  

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