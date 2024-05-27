Стала відома дата завершення війни: астролог шокував тим, що станеться з Росією

“Олімпійського перемир’я” не буде, а на фронті очікуються гарячі часи. Але доволі скоро на Україну може чекати перемога у війні. Відомий астролог зробив передбачення для України. Ба більше, у світовій політиці також очікуються зміни. Водночас математики та аналітики також називають ймовірну дату завершення війни, а тарологи запевняють, що “заморозки” конфлікту точно не буде.

Усі подробиці гучних передбачень розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Перемир’я не буде?

Найближчим часом на фронті складеться складна ситуація, “олімпійського перемир’я” не буде, але після 24 лютого 2025 ситуація для України може дуже суттєво покращитись. Про це в коментарі для ТСН.ua заявив відомий астролог Влад Росс, спираючись на власні дослідження.

“В червні буде дуже жорстка та складна ситуація на фронті. Ніякого «олімпійського» перемир’я я не бачу. Навпаки, кровожерливий Марс увійшов до знаку Овна. Буде розростатись гаряча атмосфера. Я бачу, що заморозка конфлікту почне відбуватись після ретроградного Марса. Марс керує війною. 6 грудня 2024 року він стане ретроградним. Ця його ретроградність триватиме символічно до 24 лютого 2025 року. Але намагання домовитись, завершувати почнуться 6 грудня 2024 року. Перемога України буде після перевороту в московії. Я завжди казав, що цей переворот буде в 2025 році. Комета, про яку я казав, вона входить в хаос. Астрологи вважають, що коли комета входить до іншої системи, Сонячної, виникає хаос, змінюється ритм. Багато чого може змінитись. Тим паче вона, комета, має зелений колір, колір миру. Напередодні аварії на ЧАЕС теж підлітала комета, але вона була іншого кольору. Але якщо комета зеленого кольору, то вона здатна знищити всіх «дияволів». Наприклад, Раїсі, двійника Путіна. Здатна звільнити світ від супостатів”, — сказав астролог.

Які є загрози для Києва?

Також за прогнозами Влада Росса, столиця України вже не відчує на собі повторного наступу путінської армії.

“На Суми буде тимчасово зупинений наступ російської армії. Окупанти хотіли оточити Харків, це було головною задачею, але харків’янам це не загрожує. На Суми путінська армія зараз не піде. Києву наступ не загрожує, зараз можна побачити, що наші дрони не літають по Москві та Московській області, тому і окупанти не сильно атакують Київ”, — зазначив він.

Зміни у світовій політиці

А от світова політика може зазнати значних змін. “Єдине, на що можна сподіватись, це те, що до Землі підлітає «диявольська» комета, яка здатна щось змінити. Вона знищує всіх своїх «дияволів» — людей, які очолюють ненависні країни. Наприклад, загинув президент Ірану Раїсі, підстрелили прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Чекаємо, що вона спричинить переворот в Московії. Війська можуть бути незадоволені звільненням одного з генералів. Може виникнути навіть бунт. Це все може виникнути в червні, ця комета підлетить максимально близько до Землі”, — розповів Росс.

Переможний 2025 рік

Про те, що 2025 рік стане переможним для України, говорив й інший астролог — Олексій Кириченко.

Прогноз на травень 2024 року

Крім цього, свої прогнози зробили й астрологи Анна та Олексій Суханови, в яких йдеться про те, що відбуватиметься у травні 2024 року, пише УНІАН. Прогноз на травень від астрологів досить оптимістичний.

Математичні передбачення

Навіть експерти-математики спробували вирахувати дату закінчення війни в Україні. Циклічність історичних подій нікуди ж не дівається. Ще на початку 24-го року російський математик-“пророк” заявив, коли закінчиться війна в Україні, і навіть назвав переможним рік — 2025-й. Таке передбачення зробив математик-історик Григорій Кваша шляхом обчислення остаточної дати за цифрами, роками та різними подіями. До речі, сам він був здивований, чому ще ніхто інший не прийшов до цього раніше за нього.

Як вирахувати?

Далі Кваша зазначив, що до цього потрібно додати 24 роки, разом — 17+24 виходить 41. 1941 — Велика Вітчизняна війна. Потім почалася війна, яка тривала до 1949 року. Потім почалася війна в Кореї, яка тривала до 1953 року.

Що кажуть аналітики?

А щоб остаточно докопатися до дати закінчення війни, за діло взялися й аналітики. Вони розібрали усі офіційні та неофіційні заяви у ЗМІ, спецслужб, чиновників, міжнародних організацій, лідерів думок. Усіх, хто давав прогнози щодо тривалості війни, ще й ось, до якого висновку дійшли.

“Заморозки” не буде?

Періодично в ЗМІ з’являється інформація про призупинення війни. Однак, відьма-тарологиня Марія Тиха заявила, що ніякої “заморозки” не буде. А також вона вважає, що Росія цю війну вже не виграє, навпаки — може втратити ще й свої території.

Прогнози карпатських мольфарів

Тарологиня додала, що зараз дуже складно сказати щось точно, оскільки події розвиваються дуже динамічно і постійно змінюються. А напередодні нового року журналістка ТСН Оксана Радіонова знову відшукала карпатських мольфарів, аби запитати, що чекатиме на українців у 2024 році. Були такі, що казали: добра чекати не варто, як і на повернення територій.

Коли деокупація?

Але таких пророцтв насправді менше, більшість мольфарів віщують, що Україна територіально знову стане такою, як була під час проголошення Незалежності. Так напророкувала і Марія Цвилінів, мольфарка, яке мешкає в Карпатах. Ба більше, вона ствердно каже — переможе Україна, а усі тимчасово окуповані території знову будуть під українським стягом.

І впевнено кажуть, Україна переможе!

Головне — віра

Та все ж нагадаємо: астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “В РФ БУДЕ ПЕРЕВОРОТ! Україна переможе!” Астролог Влад Росс назвав дату кінця війни!

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