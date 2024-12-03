Стала відома таємниця головної ялинки України: якою вона буде і до чого тут крила Фенікса

У Києві на Софійській площі почали встановлювати головну ялинку України. Робітники ставлять та укріплюють бетонними плитами каркас штучної ялинки.

Як запевняють організатори новорічних свят, цього року на Софійській площі пануватиме справжня зимова казка. Тут встановлять білосніжну ялинку висотою 15 метрів.

"Її чистий, бездоганний білий колір стане символом нового початку, світлого шляху, що дарує надію та віру в оновлення. Це дерево мов нагадування: попереду лише краще, а можливості безмежні. Світлоблакитна гірлянда ніжно огорне ялинку, немов морозні візерунки на склі, а бірюзові іграшки додадуть відчуття гармонії та спокою. Бірюза заспокоює душу, дарує віру та мрії про щасливе майбутнє", - розповідають ТСН.ua організатори новорічного свята.

У Києві монтують ялинку / Фото: Суспільне

Та додають, що дизайн ялинки ідеально поєднається з історичною величчю Софії Київської, створюючи чарівну атмосферу, що зігріває серця, надихає на щирі бажання та новорічні дива.

"Поруч із ялинкою розташується унікальна фото-зона – "Крила Фенікса". Цей символ обраний недаремно: Фенікс, що відроджується з попелу, уособлює силу, незламність і нове життя. Його розправлені крила – це наша надія, яка піднімає над труднощами, наша віра у світле майбутнє і прагнення відродитися, незважаючи ні на що. У цих крилах – уся душа нашого народу, його незламна сила й віра в мирне, щасливе завтра", - кажуть організатори.

Монтаж головної ялинки України / Фото: Суспільне

Ця ялинка та її символіка – наче обійми, що зігрівають кожного з нас у ці святкові дні, нагадуючи, що навіть у найскладніші часи є місце для мрій, тепла й нових починань.

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