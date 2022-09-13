Сталася "каскадна паніка": Жданов назвав єдину причину, чому "посипалася" оборона армії РФ на Харківщині

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що у російських військ на Харківщині була лише одна лінія оборони. Коли її прорвали ЗСУ, сталася "каскадна паніка", що призвело до того, що оборона ворога "посипалася".

Тому, за словами Жданова, не зовсім правильно застосовувати термін "каскадний обвал" оборони.

Про це військовий експерт Олег Жданов сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

"За першою лінією оборони не було. Були окремі гарнізони, які займали якісь містечка і з яких вони почали втікати. Там, найімовірніше, була каскадна паніка. Це говорить наступне. Російські війська не збиралися переходити до "глухої" оборони. Я так розумію, вони очікували резервів та наказ на продовження наступу. Вони облаштували першу лінію оборони, далі оборони не було і не було опорних осередків. Вони навіть не виконали ті статути, по яким вони вчилися, як потрібно воювати. Тому, коли ми прорвали першу лінію, далі пішла хвиля паніки. Коли доносилася звістка, що ЗСУ на підході, окупанти кидали позицію і втікали", - зазначив він.

Жданов додав, що українські війська застосовували агітаційні листівки на боєприпасах, щоб російські військові не чинили опір. Якщо вони це робили, то їх ліквідовували під час наступу.

"Якщо ні, то вони просто збиралися і втікали. Так сталося у Куп'янську, Балаклеї, Ізюмі. Я думав, що ми хоч в Ізюмі оточимо їх (за даними розвідки, там було 10-12 тис. військових - ред.), а вони кинули все, що можна було залишити, посідали у вантажівки, повідбирали у місцевого населення автомобілі, велосипеди і втікли. Темпи відступу були такі шалені, що ми не встигнали за ними просуватися", - зауважив експерт.

Нагадаємо, за даними Washington Post, високопосадовці США прогнозують, що після поразки на Харківському напрямку росіяни будуть далі відступати з України.

Як світлини Сєвєродонецьку облетіли світ завдяки фотографу Олексію Ковальову – щоденник війни

Читайте також: