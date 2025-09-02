Стало відоме ім'я підозрюваного у вбивстві Парубія

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія. / © ТСН

Сьогодні, 2 вересня, у Галицькому районному суді Львова під час обрання запобіжного заходу 52-річному підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія стало відомо його ім’я.

Про це стало відомо під час судового засідання.

Підозрюваним виявився Сцельніков Михайло Вікторович 1973 року народження, повідомив суддя, коли зачитував рішення щодо запобіжного заходу. Раніше стало відомо, що він - львів’янин.

“Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного Сцельнікова Михайла Вікторовича 1973 року народження терміном на 60 днів без альтернативи внесення застави”, - наголосив суддя.

Нагадаємо, напередодні 52-річному львів'янину повідомили про підозру. Його дії кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу: Умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Максимальна санкція, що загрожує, позбавлення волі на термін до 15 років.

Після час судового засідання керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет повідомив, що прокуратура планує перекваліфікувати справу з умисного вбивства на статтю 112 — посягання на життя державного діяча.

Сьогодні суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному. Львів’янина посадили під варту на 60 днів без можливості внесення застави.

