Стало відомо, де в Україні найбільше зросли ціни на житло

Найбільше за останні три роки житло здорожчало в Києві та області, також ціни стрімко зростають у Вінниці та Хмельницькому.

Темпи зростання цін на нерухомість у восьми областях України перевищують ставки дохідності цінних паперів та банківських депозитів.

Про це повідомляє група компаній «Увекон» з посиланням на власне дослідження «Інвестиційна привабливість житлової нерухомості в регіонах України».

Зазначається, що інвестиційно привабливими є ті регіони, де темпи зростання вартості житла перевищують дохідність від альтернативних інвестицій: відсотків прибутку ОВДП та банківських депозитів.

Так, за підсумками перших 7 місяців 2021 року десять регіонів були інвестиційно привабливими для вкладання коштів у первинний ринок житла. Це Хмельницька, Дніпропетровська, Херсонська, Донецька, Київська, Полтавська, Львівська, Луганська, Волинська та Черкаська області.

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Від початку року житло на первинному ринку найбільше здорожчало у Хмельницькій та Дніпропетровській областях – на 17,9% та 17% відповідно. Також суттєве зростання спостерігається в Херсонській (16,2%), Донецькій (15,7%) та Київській (14,7%) областях. Найменше від початку року житло здорожчало в Івано-Франківській та Закарпатській областях – на 0,2% та 1,3% відповідно.

Серед обласних центрів найбільше ціни на нерухомість від початку 2021 року злетіли в Києві – там зростання склало 24,8%. В трійці лідерів зі здорожчання житла Хмельницький (19,1%) та Дніпро (17,9%). Найменше за рік нерухомість здорожчала в Ужгороді, Сєвєродонецьку (тимчасово центр Луганської області) та Краматорську (тимчасово центр Донецької області) – на 1,2%, 1,4% та 1,5% відповідно.

За результатами 2020 року найбільш інвестиційно привабливими для вкладання коштів у первинний ринок житла були Вінницька область, де ціни на первинному ринку житла в доларовому еквіваленті зросли за рік на 25,5%, Хмельницька область, де зростання склало на 14,9%, та Закарпатська область, де вартість нерухомості на первинному ринку в доларах зросла на 13,4%.

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Водночас, серед обласних центрів показники інвестиційної привабливості первинного ринку дещо відрізняються. У Вінниці зростання цін в доларовому еквіваленті за підсумками 2020 року становило 26,6%, у Хмельницькому - 16,9%, Луцьку - 15,1%. Також привабливим для інвестицій минулого року було житло в Києві (зростання вартості склало 14,8%), Черкасах (11,8%), Сумах (11,8%), Рівному (10,7%) та Херсоні (10,3%).

Зростання цін на первинне житло у Сумській області (10%), Миколаєві (9,9%) та Ужгороді (8,8%) дорівнювало дохідності від альтернативних інвестицій: були нижчими від дохідності ОВДП на первинному ринку номінованих у гривні (дохідність 10,2%), але вищими за середні процентні ставки банків за строковими депозитами для фізичних осіб, які становили 8,7%. Темпи зростання цін квартир в інших регіонах були нижчими за дохідність від цінних паперів та депозитів.

На вторинному ринку житлової нерухомості, як свідчать результати дослідження, найбільш інвестиційно привабливими областями України у 2020 році були Хмельницька (зростання цін в доларовому еквіваленті склало 18%), Чернігівська (15,3%) та Дніпропетровська (14,7%) області, а також міста Хмельницький (19%), Чернігів (16,2%) та Суми (15,9%).

За останні 3 роки інвестиційна привабливість житла базувалась на кількох чинниках, серед яких обмеженні фінансові можливості левової частки населення, низька довіра до державних цінних паперів, зниження ставок дохідності ОВДП та банківських депозитів, а також інфляція та стрімке зростання споживчих цін на товари та послуги. Таку думку висловив генеральний директор «Увекон» Володимир Шалаєв.

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За його словами, понад три чверті інвесторів у нерухомість обирають для вкладення житло на первинному ринку, переважно на початкових стадіях будівництва, коли його вартість на 15-20% нижча за вартість аналогічного об’єкту на вторинному ринку, з надією отримати прибуток в 30-40% у гривні за період будівництва житла.

Фахівець відзначив, що ставки за банківськими депозитами терміном на 12 місяців в період з 2018 року по липень 2021 року в гривні знизилися в середньому з 14,9% до 7,5%, а в доларах - з 2,9% до 0,8%. Натомість за вказаний період вартість житла на первинному ринку в доларовому еквіваленті в найбільш інвестиційно привабливих регіонах зросла щонайменше на 15%.

Приміром, у Києві зростання цін на первинному ринку від 2018 року становить 44,6% в доларах, а в Київські області - на 40,9%. На вторинному ринку житла здорожчання квартир в Києві становить 34,8%, а в Київській області - 35,1%.

«Вочевидь, ринок житла для багатьох громадян-інвесторів був і є найбільш привабливим і фактично безальтернативним для збереження та примноження наявних статків”, - пояснює Володимир Шалаєв.

Водночас, в останні 2-3 місяці простежується поступова тенденція до гальмування темпів зростання вартості житла. Тож впродовж 2022 року цінові коливання в доларовому еквіваленті, як на первинному, так і вторинному ринках щомісяця не перевищуватимуть 0,5-1,5%.

«За всіма ознаками та за умов збереження відносної економічної стабільності, у 2022 році ми спостерігатимемо відносну цінову стабільність майже в усіх сегментах житлової нерухомості», - підсумував фахівець.

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