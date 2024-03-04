Стало відомо, хто намагався вбити Зеленського на початку війни: сенсаційні подробиці

Стало відомо, хто хотів вбити президента України Володимира Зеленського на самому початку війни. Відомий міжнародний журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв, який викрив Росію у підриві збройових складів в українських Ічні та Балаклії, зробив гучну заяву. За його словами, перед повномасштабним вторгненням елітна група спецпризначенців з російського Головного розвідувального управління місяцями жили у Києві, щоби ліквідувати вище керівництво України. Вже відома більшість подробиць цієї операції.

Як замах на Зеленського пов’язаний з отруєнням родини Скрипалів, як ГРУшникам вдалося потрапити до України, хто з українських чиновників керував зрадниками просто з Києва та чому московська агентура досі служить в ЗСУ? Про все це розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Деталі путінського замаху на Зеленського

Вони обіцяли провести “найкрасивішу” спецоперацію і цим закінчити війну. Головне розвідувальне управління Генерального штабу Збройних сил Росії за довгі місяці до початку повномасштабного вторгнення розпочало операцію з ліквідації верхівки української влади.

Для цього до Києва прибула елітна група озброєних до зубів російських спецпризначенців, яка мала в потрібний момент захопити урядовий квартал Києва та ліквідувати міністрів і президента Зеленського. Приголомшливі деталі спецоперації розповів очільник Bellingcat Христо Грозєв в інтерв’ю російському журналісту Михайлу Зигарю.



“Ще за кілька тижнів до початку війни вони зайшли через Білорусь, щоб бути поблизу Києва. Частина з них увійшла до Києва і готувалася до взяття урядового кварталу, люди, підпорядковані Авер'янову ... Їх було близько 30 (людей — ред.), це дуже елітна група…”.

Що у росіян пішло не так?

Але їхня операція одразу пішла не за планом. Ще до вторгнення на базі ГРУ РФ був створений, як каже Грозєв, “клон” ПВК “Вагнер”, який і мав скоїти замах. Після 24 лютого 2022 року московським спецпризначенцям таки вдалося потрапити до Києва. Завдання у них було очевидне — в годину “X” зі зброєю наперевіс знищити політичне керівництво України і спричинити хаос у державі.

Розслідувачі Bellingcat стверджують, що їм вдалося вистежити ГРУшників та прослухати всі їхні розмови. Схоже, росіяни у чомусь прорахувались і були вимушені місяцями переховуватись в Україні.



“Ми стежили за комунікаціями кількох членів цієї команди. І було і страшно, і смішно: страшно, тому що бачили, які у них цілі, а смішно, тому що вони з кожним днем ​​ставали все менш ура-патріотами, почали критикувати керівництво за погано сплановану операцію. Вони спочатку писали дружинам, що залишаться на тиждень, потім на два тижні, а після — на місяць, пів року... Вони стали сумніватися у вірності своїх дружин, можна про це написати роман. Як команда, яка мала за тиждень забезпечити Росії перемогу, стала психологічними жертвами їхньої ж власної війни”.

Диверсантів знищено?

За даними Грозєва, принаймні частину російських диверсантів українцям вдалося викрити та знищити, втім, не всіх. Грозєв каже, що в Росії виявилось не так багато спеціалістів, які могли здійснити таку масштабну операцію, тож задіяли буквально всіх. Серед ГРУшників, які збирались вбити Зеленського, були відомі всім так звані Петров і Боширов. Раніше розслідувачі звинуватили цих двох ГРУшників, справжні імена яких Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін, в отруєнні колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері. Це сталося у 2018 році.



“Ті самі люди. Зрозумій, як мало таких “якісних” людей, на їхню думку, якщо вони рециклювали тих самих людей, які підірвали склади в Чехії та Болгарії, які отруїли болгарського бізнесмена Гебрєва і Скрипалів. Всі ці люди (і Петров і Боширов — ред.) були на території України, щоб взяти в полон або вбити політичне керівництво України”

Натомість ті з росіян, кому вдалося врятуватися, зараз перебувають у російському тилу і беруть участь у війні з Україною дистанційно, але є й ті, хто продовжує час від часу проникати в Україну.



“Частину з них вбили. Для нас зараз цікаво зробити список тих, кого вбили Збройні сили України. Для нас це важливо, бо ці люди найнебезпечніші для нас — для розслідувачів та російської опозиції за кордоном, тому що, навіть якщо вони не можуть, як раніше, подорожувати світом, вони є спеціалістами щодо організації замахів за кордоном. Тому важливо зрозуміти, кого з них вже немає в живих. Там точно є ті, хто загинув ще тоді, а інші трохи більш ніж за рік повернулись в тил і почали далі планувати диверсійні дії з Росії. Зараз частина з тих, хто вижив, продовжує займатися диверсійними проникненнями на територію України з Білорусі”.

Імена цих покидьків уже незабаром будуть опубліковані. Грозєв обіцяє завершити розслідування вже найближчими тижнями, тож чекаємо на подробиці.

Нагадаємо, що у серпні 2022-го в СБУ заявили, що затримали групу диверсантів, які планували замах на тодішнього міністра оборони Резнікова і очільника ГУР Буданова. За це росіянам обіцяли від 100 до 150 тисяч доларів кожному.

Скандальні деталі про зрадників України

Але це не всі скандальні деталі, про які в інтерв’ю російському журналісту Михайлу Зигарю розповів Христо Грозєв. За його словами, журналісти також знають імена зрадників України, які співпрацювали з російською ФСБ до початку повномасштабного вторгнення. Були серед них і представники спецслужб, і військовослужбовці.

“Частина із завербованих працювали у спецслужбах та правоохоронних органах України і вони просто відмовились виконувати те, що, можливо, раніше обіцяли зробити. Взяли гроші і вирішили стати патріотами. Був випадок, дуже жахливий, коли один із таких людей був викрадений ГРУ і його публічно стратили в Солнєчногорську (місто під Москвою). І розповсюдили відео серед українських спецслужбістів”.

Керувати політичними колаборантами в Україні мав одіозний ОПЗЖист і кум Путіна Віктор Медведчук. Утім, коли стало зрозуміло, що російський бліцкриг провалився, а проросійського “опозиціонера” схопили, більшість втекла з країни.

Чи правду каже Грозєв?

Мусимо уточнити, що достеменно перевірити та підтвердити слова Христо Грозєва неможливо, українська влада його заяви поки що не коментувала. Втім, команда Грозєва давно відома у всьому світі, зокрема і гучними викриттями щодо московських спецслужб. Саме Bellingcat на чолі з Грозєвим опублікували детальні розслідування щодо збиття російськими терористами малазійського боїнга MH-17 у небі над Донбасом у 2014 році, отруєння родини Скрипалів у Британії, підривів українських військових складів в Ічні та Балаклії в 2018-му та 2019 роках, а також допомогли російському опозиціонеру Навальному викрити тих, хто намагався його отруїти “новачком”. Звісно, що у всіх випадках вуха стирчали просто з Кремля.

16 лютого 2024 року російський опозиціонер Навальний помер у російській тюрмі на Ямалі за полярним колом. Офіційна причина смерті “суперника” Путіна — тромб, що відірвався. Утім, Грозєв припускає, що Навального знову отруїли. У планах Путіна знищити усіх “інакодумців” в РФ.



“Я вважаю, що це точно умовний “новачок”. Тому що те, що вони “новачком” намагалися зробити 2020 року, дуже ймовірно і можливо спробували закінчити таким самим способом. Бо інакше залишається чергове незакінчене вбивство “новачком”, у яке вони вклали стільки років і стільки грошей, що залишити цю справу незакінченою не можна. Моє джерело після смерті Олексія натякнуло, що це не останній інцидент. Не хочу робити прогнози, але я реально боюся, що мотивація Путіна була цим вбивством довести Заходу, що він більше не має червоних ліній, і таким чином змусити домовлятися про Україну на своїх умовах”.

Навального планували обміняти?

Водночас Грозєв підтвердив чутки, що на Заході планували обміняти Навального на російського кілера Краснікова, якого засудили за вбивство у Берліні ічкерійського ватажка Зелімхана Хангошвілі.

“Ми почали вибудовувати дуже багатосторонню угоду, в якій брали участь багато країн. Де, з одного боку, Росія мала звільнити американських громадян, яких побільшало під час нашого проєкту, тому що вони заарештували нашого колегу [журналіста американського видання The Wall Street Journal] Евана Гершковича. Але й політв'язнів певну кількість — практично намагалися [обміняти всіх] на всіх. Але для цього треба було знайти таку саму кількість злочинців, убивць або просто російських шпигунів, які сидять у західних в'язницях... Вони сидять у різних країнах — в Америці, в Європі, у Польщі, у Норвегії, у Бразилії, ми створили певний список для обміну. Дуже сподівалися, що він стане списком для реального обміну. І оптимізм за день до вбивства був дуже високим. Але наступного ранку ми дізналися цю сумну звістку”.

Раніше про ймовірний обмін Навального говорили і його соратники з Фонду боротьби з корупцією. На їхню думку, Путін вбив Навального навмисно незадовго до можливого обміну, щоб вкотре продемонстрували свою рішучість Заходу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВИ БУДЕТЕ В ШОЦІ! Стало відомо, хто намагався вбити Зеленського на початку війни!



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