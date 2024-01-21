Стало відомо, хто стоїть за нічною атакою на Ленінградську область РФ

Нічна атака на морський термінал в російському Усть-Лузі 21 січня - спецоперація Служби безпеки України.

Про це ТСН.ua повідомили власні джерела.

За їх даними, по цілі влучно відпрацювали безпілотники СБУ. Ураження були точними, почалася масштабна пожежа, яка палає і досі. Росіяни були змушені провести евакуацію співробітників.

"Нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" в Ленінградській області - важливий об'єкт для ворога. Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ. Успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічних збитків ворогу, позбавляючи окупантів можливості заробляти кошти на ведення війни в Україні, але й значно ускладнює логістику палива для військових РФ", - додає наше джерело.

Нагадаємо, у ніч на 21 січня в Кінгісеппському районі Ленінградської області Росії на нафтовому терміналі компанії "Новатек" сталися два вибухи внаслідок ударів дронів. Перед атаками місцеві мешканці почули звук безпілотників, а влада не могла нічого вдіяти.

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