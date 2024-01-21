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Стало відомо, хто стоїть за нічною атакою на Ленінградську область РФ

Стало відомо, хто стоїть за нічною атакою на Ленінградську область РФ

Атака на російські об'єкти 21 січня

Атака безпілотниками на російський стратегічний нафтовий термінал "Усть-Луга" 21 січня — це справа рук СБУ.

Нічна атака на морський термінал в російському Усть-Лузі 21 січня - спецоперація Служби безпеки України.

Про це ТСН.ua повідомили власні джерела.

За їх даними, по цілі влучно відпрацювали безпілотники СБУ. Ураження були точними, почалася масштабна пожежа, яка палає і досі. Росіяни були змушені провести евакуацію співробітників. 

"Нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" в Ленінградській області - важливий об'єкт для ворога. Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ. Успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічних збитків ворогу, позбавляючи окупантів можливості заробляти кошти на ведення війни в Україні, але й значно ускладнює логістику палива для військових РФ", - додає наше джерело.

Нагадаємо, у ніч на 21 січня в Кінгісеппському районі Ленінградської області Росії на нафтовому терміналі компанії "Новатек" сталися два вибухи внаслідок ударів дронів. Перед атаками місцеві мешканці почули звук безпілотників, а влада не могла нічого вдіяти.

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