Стало відомо, хто стоїть за нічною атакою на Ленінградську область РФ

Атака безпілотниками на російський стратегічний нафтовий термінал "Усть-Луга" 21 січня — це справа рук СБУ.
Нічна атака на морський термінал в російському Усть-Лузі 21 січня - спецоперація Служби безпеки України.
Про це ТСН.ua повідомили власні джерела.
За їх даними, по цілі влучно відпрацювали безпілотники СБУ. Ураження були точними, почалася масштабна пожежа, яка палає і досі. Росіяни були змушені провести евакуацію співробітників.
"Нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" в Ленінградській області - важливий об'єкт для ворога. Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ. Успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічних збитків ворогу, позбавляючи окупантів можливості заробляти кошти на ведення війни в Україні, але й значно ускладнює логістику палива для військових РФ", - додає наше джерело.
Нагадаємо, у ніч на 21 січня в Кінгісеппському районі Ленінградської області Росії на нафтовому терміналі компанії "Новатек" сталися два вибухи внаслідок ударів дронів. Перед атаками місцеві мешканці почули звук безпілотників, а влада не могла нічого вдіяти.
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