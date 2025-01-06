Стало відомо, хто здійснив атаку на російський термінал Усть-Луга: відео

В СБУ розповіли деталі спецоперації, внаслідок якої атаковано термінал Усть-Луга.

Атака на найбільший в Росії торговельний порт Усть-Луга в Ленінградській області є справою рук СБУ.

Про це повідомили ТСН.ua джерела у спецслужбі.

За інформацією джерел, 4 січня далекобійні дрони Служби безпеки подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до Санкт-Петербурга та успішно уразили ціль.

На відео видно, як один із дронів влучає в ємності з газовим конденсатом. Внаслідок удару одна ємність зазнала сильних пошкоджень, а три сусідні посікло уламками від вибуху.

Експерти кажуть, що ремонт триватиме не менше місяця за наявності матеріалів, і однозначно призведе до перебоїв у роботі терміналу.

"Термінал Усть-Луга є великим логістичним хабом у Балтійському морі. Через нього Росія продає нафту й газ за допомогою "тіньового флоту". Дронові санкції від СБУ знижують надходження валюти, яка Росії потрібна для ведення війни. Сезон "бавовна"-2025 оголошуємо відкритим!" – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Раніше керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко пояснив, чим важливий торговельний порт Усть-Луга в РФ.

Атака на російський термінал Усть-Луга: в СБУ розповіли деталі спецоперації