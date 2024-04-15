Стало відомо, коли і як Україна може знищити Кримський міст

Кримський міст буде знищено. Україна планує підірвати його найближчим часом. У Києві вже розробили комбінований план удару і впевнені, що його вдасться реалізувати. А найцікавіше, що для цього ЗСУ мають майже всю необхідну зброю, лишилось лише дочекатись F-16!

Який вигляд матиме спецоперація століття, яка зброя здатна знищити “скрєпу” Путіна і як, власне, сам диктатор відреагує на такий розвиток подій? Про все це розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

“Скрєпа Путіна” має бути зруйнована

Кримський міст — 14-кілометрова мегаспоруда, міст за 4 мільярди доларів США, який об’єднує Росію з тимчасово окупованим Кримом неподалік Керчі. Це один із найбільших і найдорожчих інфраструктурних об'єктів, які коли-небудь будували росіяни, а ще й важливий логістичний об’єкт. Саме ним російські війська доставляють тони корисного вантажу: боєприпаси, техніку на фронт, а також споживчі товари у Крим та інші окуповані території України.

Кримський міст — справжня “скрєпа Путіна”, символ його 10-річної окупації. Його пошкодження завжди викликало вибух в інформаційному просторі РФ. Україні це вдалося вже двічі, наразі завдання — зруйнувати його назавжди. Українські військові впевнені: це можливо і це точно станеться, пише The Sun. У березні українцям це пообіцяв і очільник ГУР Кирило Буданов:

“Він впаде. Ну що тут очікувати… Завжди той, хто нападає, рано чи пізно отримує перевагу. Вони захищаються в цій ситуації”.

Не так давно про це запитували і Зеленського. В інтерв’ю Bild президент розповів про план знищити Кримський міст:

“Ми дуже хочемо. І це питання не в тому, що саме міст, Керченський міст, про який всі говорять. Ми говоримо про кілька інфраструктурних речей, які є військовими цілями”.

Це не мрія, а завдання для ЗСУ

За словами анонімного джерела журналістів в українському Міноборони, військові ставляться до цього не як до “дива”, а як до складного, втім реального завдання. “Це просто міст, він уже кілька разів був суттєво пошкоджений”, — цитує The Sun неназваного представника Міноборони України. Але як Україна може зруйнувати міст вщент? Журналісти дізнались і про це.



“Пекельний дощ із ракет Storm Shadow”! Тільки це, у поєднанні з морськими дронами та вправними маневрами авіації, може раз і назавжди зруйнувати Кримський міст. Браян Кларк, військовий експерт інституту Гудзона, припустив, який саме вигляд матиме атака. Щоб зруйнувати “скрєпу” Путіна, Україні доведеться докласти чимало зусиль. Першими мають полетіти десятки ракет Storm Shadow.

“Спершу, вважає Кларк, необхідно атакувати сильно укріплену верхню частину конструкцій мосту — дорожнє полотно на березі і настил мосту.

Для цього, за його словами, необхідно принаймні від 20 до 40 одиниць далекобійної зброї з корисним навантаженням понад 500 фунтів (більше 220 кілограмів).

Єдиною зброєю в арсеналі України, яка відповідає цим вимогам, є надані Великобританією крилаті ракети Storm Shadow і їхній французький еквівалент SCALP”, — пише The Sun.

“Шторми” знесуть Кримський міст?

Ракети, на думку аналітика, можуть зруйнувати міст, пошкодивши або повністю знищивши його конструкцію на поверхні і тим самим паралізувавши його роботу. Але тут в України є одна відчутна проблема. Ракети будуть, їх можна накопичити, але щоб запустити аж таку їх кількість за короткий проміжок часу, потрібно багато літаків. Носіями Storm Shadow в ЗСУ є радянські Су-24 та МіГ-29. Застаріла техніка вимагає ризику — для точності потрібно буде підлетіти ближче, а отже ризикнути втратити пілотів і більшість літаків, що є.

Перевернути ситуацію можуть винищувачі F-16. Експерт зазначає, що вони не пристосовані до ракет Storm Shadow, але це можна виправити. Україна уже переобладнала свій радянський авіапарк, придумає щось і тут.

“Виготовлені в США F-16, надіслані європейськими союзниками, мають прибути протягом наступних двох місяців — і аналітики вважають, що лише кілька десятків можуть віддати перевагу в небі до рук України.

«Невідповідність між зброєю в їхньому арсеналі та літаками, які вони мають для її запуску» — ось це найбільша проблема, яку зараз має Україна, вважає експерт”, — йдеться в матеріалі The Sun.

Потрібно щось більше

Але одними “Штормами” міст не зруйнуєш — так його можна тільки пошкодити. Україна вже проходила це. Вперше в історії Кримський міст підірвали в жовтні 2022 року. Тоді СБУ начинила вибухівкою вантажівку і підірвала кілька прольотів мосту, пошкодивши його залізничну секцію поруч. Ефектно і ефективно, утім за пів року рашисти повністю полагодили об’єкт, а часткове сполучення відновили взагалі за лічені тижні. Щоб нарешті відправити “символ окупації” на дно, потрібно підірвати його опори. Величезна бомба, забита в опору мосту, була б оптимальним рішенням, пишуть в The Sun.

Підірвати опору мосту можуть українські морські дрони, але не ті, що зараз є на озброєнні. На жаль, відомі всім “морські малюки” і дрони Magura замалі, бо призначені наздоганяти і пробивати кораблі. Їхньої потужності банально не вистачить на опору мосту. На думку експерта, займуться цим питанням в СБУ, і їм доведеться знову проявити креатив:

“Щоб зруйнувати фундамент мосту, вам знадобиться більший безпілотний корабель, як-от модифікована баржа з ​​дистанційним керуванням або малий контейнеровоз. Україна могла б загнати це в фундамент мосту і підірвати його. Росія спробувала б це зупинити, але зупинити таке велике судно було б важко”.

Доводить це нещодавня жахлива трагедія в американському Балтиморі. Там торгове судно втратило керування і протаранило одну з опор місцевого мосту, він завалився вмить як доміно.

СБУ презентувала новий дрон

Але СБУ, як ми знаємо, ніколи не стоїть на місці. 14 квітня в Службі безпеки заявили про появу нового “морського малюка” — більш далекобійного і потужнішого.

Росіяни, “бєгітє”!

В це складно повірити, але, як пише The Sun, Україна планує зруйнувати міст до середини липня. Тож, ще трішки часу та краплина везіння, і Кримському мосту буде ой, несолодко! Росіянам варто було би вже пакувати валізи.

Зруйнувавши Кримський міст, Україна фактично почне зворотний відлік до моменту повернення півострова. Російське угруповання на півдні зіткнеться з величезними логістичними проблемами: їм не вистачатиме підвозу боєкомплекту, нової техніки і людей, тож воювати стане значно важче. Якщо ж Україна звільнить тимчасово окуповані території в Запорізькій і Херсонській областях, Крим буде остаточно відрізаний і втеча окупантів з півострова буде лише питанням часу. Битися за нього, як це зараз відбувається на лінії фронту, не доведеться. Принаймні саме на це, на думку експертів, і розраховує українське командування.

Тим часом ЗСУ, схоже, уже промацують оборону Кримського мосту! Близько 12 дня 15 квітня російські моніторингові пабліки почали верещати: “На Кримський міст летять ракети”. За їх словами, летять ті самі Storm Shadow. Вибухи чутно поблизу Севастополя, на Кримському мосту димова завіса — його перекрили:

В Севастополе звучит сигнал тревоги, в воздух с аэродромов подняли авиацию - для спасения от удара на земле

Внимание, на мосту дымовая завеса.

Многие спрашивают, зачем включают задымление при ракетной опасности в Севастополе и на Крымском мосту? Ответ ребят из ПВО: У ракеты "Storm Shadow" в головной части при подлете открывается оптическая камера, которая ищет силуэт объекта, он должен совпадать со снимком со спутника, который в нее заложили при запуске. Таким образом, при сильном задымлении объекта, силуэт теряется и ракета наводится только по координатам, которые в нее заложили, а с учетом действия РЭБ, с большой долей вероятности ракета потеряет цель.

Але і це ще не все. Мережею шириться фото нібито влучання ракети в окупованому Бердянську на Запоріжжі. Підтверджують прильот і російські Телеграм-канали, але без деталей. Кажуть, до них прилетіли ще 2 ракети Storm Shadow. Схоже, поцілили в одне з підприємств, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко:



“Бердянськ. Фіксуємо подвійне збиття ШтормШадоу базуванням окупантів на території ПівденьГідроМашу.

Росіяни оцеплюють територію.

Хорошо”.

А ми сподіваємось, що прогнози експертів стануть пророчими і ЗСУ вдасться виконати обіцяне — знищити незаконну забудову у нашому українському Криму — якомога швидше!

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