Стало відомо, коли Україну приймуть до ЄС: єврокомісарка назвала ймовірну дату

Україна має значний успіх у наближенні до членства в ЄС і може завершити переговори про приєднання вже у 2028 році, після чого знадобиться ще кілька років для доопрацювання фінального договору. Швидкість цього процесу переважно залежить від виконання внутрішніх реформ, а також від динаміки країн-членів ЄС.

Про це розповіла єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в ефірі ТСН.

Рекордні темпи та ключова умова приєднання

Марта Кос наголосила, що процес приєднання має включати низку важливих кроків, які необхідно виконати. Однак вона відзначила виняткову швидкість, з якою Україна працює над цими завданнями.

«Ми, до речі, у рекордний час завершили цей процес скринінгу з вашою країною, тож ми дивимося, які саме акти законодавства треба адаптувати до європейського рівня», — сказала єврокомісарка.

Вона підтвердила, що швидкість вступу України до Євросоюзу значною мірою залежить від внутрішньої роботи Києва.

«Швидкість процесу приєднання переважно залежить від реформ, які треба виконати вашій країні. З іншого боку, необхідно враховувати і динаміку держав-членів», — сказала єврокомісарка.

Марта Кос висловила підтримку баченню українського уряду та президента Володимира Зеленського щодо завершення переговорів. За її словами, завершення переговорів можливе у 2028 році. Після цього знадобиться «ще пару років для доопрацювання договору про приєднання».

Що таке переговорні кластери і як вони працюють

Єврокомісарка пояснила, що після успішного завершення скринінгу (порівняння законодавства ЄС з українським) процес переговорів відбувається системно і розділений на шість окремих кластерів. Це дозволяє країнам-кандидатам, як-от Україна та Молдова, зберігати системний підхід до надзвичайно великого обсягу роботи.

Марта Кос пояснила, як розподілені ключові сфери переговорів:

Перший кластер стосується засадничих питань : верховенство права, судова система, а також боротьба з корупцією.

Другий кластер стосується, наприклад, єдиного ринку.

«Ми відкриваємо по черзі один кластер, потім закриваємо його по розділах», — пояснила Марта Кос.

Вона також зазначила, що до процесу наближення України до стандартів ЄС залучені близько трьох тисяч осіб в Україні, що є «надзвичайно великою групою людей».

Нагадаємо, Єврокомісія оприлюднила щорічний звіт про розширення, у якому зазначила помітний прогрес реформ в Україні та підтвердила, що держава залишається лідером на шляху до ЄС. Водночас звіт містить «суттєве занепокоєння» щодо забезпечення стабільної антикорупційної системи.