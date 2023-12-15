Стало відомо, у якій країні зараз найбільше українських біженців: це не Польща

У Німеччині зараз найбільше біженців з України. Саме туди переїхала велика кількість українців з Польщі

Про це сайту ТСН.ua розповів Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАНУ.

"Стосовно переміщення всередині ЄС, то зараз є чітка тенденція – переїзд наших громадян з Польщі до Німеччини. Раніше на першому місці по кількості українських біженців була Польща. Там мешкало понад мільйон українців. Зараз там менше мільйона наших біженців", - розповів Олександр Гладун.

Зараз Німеччина вийшла на перше місце за кількістю українських біженців – у цій країні нині приблизно 1,2 мільйона українців. Водночас переміщення наших громадян до країн ЄС продовжується. У Німеччині та Польщі перебуває третина від усіх українських біженців.

"Це у абсолютних числах, а якщо брати у відносних, наприклад, по відношенню до чисельності населення кожної країни, то найбільше навантаження несе Чехія. Чисельність наших біженців там становить 3,3% від чисельності населення Чехії. Це найбільший показник. Десь на рівні 2-2,5% становить чисельність українських біженців по відношенню до чисельності населення у інших прикордонних країнах та країнах Балтії. Наприклад, Словаччині, Польщі, Естонії, Латвії, Литві", - пояснив Гладун.

Також багато українців, якщо брати відсоток до чисельності населення, у Люксембурзі та на Кіпрі. В інших країнах цей відсоток значно менший. Тобто є країни де наші мігранти більш-менш концентруються, але зараз це в основному Німеччина. Там українців до чисельності місцевого населення всього 1,4%.

Нагадаємо, Олександр Гладун також розповів сайту ТСН.ua, що демографічна ситуація може значно погіршитися в Україні після закінчення війни. Серед можливих загроз – скорочення вікової групи дітей до 14 років, різниця у співвідношенні жінок та чоловіків. Адже, чим довше тривають військові дії, тим більше зменшується вірогідність повернення додому наших співвітчизників, які виїхали до Європи рятуючись від війни.

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