"Сталось щось дивне. Ви їдете в Часів Яр": Мережа вибухнула мемами на перебої у "Резерві+"

Всього за декілька годин роботи у застосунку 150 000 громадян успішно авторизувалися.

У суботу, 18 травня, запрацював застосунок "Резерв+", де військовозобов'язані можуть оновити свої дані, не відвідуючи ТЦК та СП, однак сервери не витримали навантаження через велику кількість охочих та "прилягли" відпочити. Тим часом креативні українці створили низку мемів та фотожаб.

ТСН.ua зібрав реакцію Мережі та найцікавіші меми на перебої у роботі застосунку.

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Українці почали жартувати, щоб авторизуватися, так само, як в ТЦК, потрібно приходити рано та вставати у чергу, або користуватися опівночі, як і електроприладами на тлі дефіциту в енергосистемі.

А українські військові саркастично пишуть, що новий застосунок Міністерства оборони "Це Тіндер для ТЦК" та що "Дівчата під час знайомства із хлопцем проситимуть показати скрин із "Резерву+".

Меми на застосунок "Резерв+". Фото із відкритих джерел

Меми на застосунок "Резерв+". Фото із відкритих джерел

Меми на застосунок "Резерв+". Фото із відкритих джерел

Меми на застосунок "Резерв+". Фото із відкритих джерел

Меми на застосунок "Резерв+". Фото із відкритих джерел

Меми на застосунок "Резерв+". Фото із відкритих джерел

Меми на застосунок "Резерв+". Фото із відкритих джерел

Меми на застосунок "Резерв+". Фото із відкритих джерел

Меми на застосунок "Резерв+". Фото із відкритих джерел

Меми на застосунок "Резерв+". Фото із відкритих джерел

Меми на застосунок "Резерв+". Фото із відкритих джерел

Меми на застосунок "Резерв+". Фото із відкритих джерел

Меми на застосунок "Резерв+". Фото із відкритих джерел

Меми на застосунок "Резерв+". Фото із відкритих джерел

Меми на застосунок "Резерв+". Фото із відкритих джерел

Меми на застосунок "Резерв+". Фото із відкритих джерел

Перші результати роботи "Резерву+"

За даними Міноборони, всього за декілька годин роботи у застосунку 150 000 громадян успішно авторизувалися і ще сотні тисяч запитів - у черзі.

"Застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно. Технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження. Дякуємо, що показуєте приклад відповідальності! Та нагадуємо, що термін для оновлення даних – 60 днів, тож виконати обов’язок встигнуть всі", - запевнили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, 18 травня Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів.

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