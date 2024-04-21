Станції метро в Києві замуровують ТЦ: хто дає дозволи і чи є загроза, як на Теремках

В КМДА запевняють, що у забудовника є всі дозвільні документи.

Після грандіозного скандалу та виникнення аварійної ситуації у тунелі метрополітену на синій гілці, кияни почали більше звертати увагу на забудову біля станцій метрополітену у Києві.

Активісти переконані, що саме через хаотичну забудову поблизу метро та шалене навантаження на ґрунти й сталося підтікання ґрунтових вод в тунелі синьої гілки. Як наслідок, мешканці району Теремки залишилися без метрополітену як мінімум на 8-9 місяців.

Пошкоджені тунелі нічому не навчили

Тим часом на зеленій гілці підземки, де теж свого часу були грандіозні проблеми з тунелями, поруч зі станціями метро на лівому березі Києва продовжується будівництво двох торговельних центрів.

Нагадаємо, що у 2007 році, під час будівництва паркінгу, був пошкоджений тунель метро між станціями "Осокорки" та "Позняки". Тоді рух потягів на цій ділянці було припинено на понад дві доби, поки тривала ліквідація аварії.

Але схоже, що міські чиновники вже забули про цю скандальну історію, хоча поїзди підземки до цього часу зменшують швидкість руху на проблемній ділянці між згаданими станціями.

Перетворили на смітник та небезпечну зону

Тим часом станції метро "Осокорки" та "Позняки" "обростають" новими будівництвами. Торговельні центри тут будують поруч зі станціями метро, у межах транспортних розв’язок, де ще кілька років тому були зелені газони та з’їжджали на санчатах діти.

Листопад 2022 року. Менканці Позняків ще катаються на схилі транспортної розв’язки біля метро / фото ТСН.ua

Місцеві мешканці тривалий час боролися з забудовниками, влаштовували акції протесту, валили будівельну огорожу, але все намарно, бо влада дала "зелене світло" на це будівництво.

Біля станції метро "Осокорки", активісти навіть висадили дерева і планували розбити сквер. Але забудовнику вдалося дотиснути активістів. Літом 2021 року на майданчик загнали будівельну техніку та встановили огорожу.

Тож мешканці Оскорків вже тривалий час змушені діставатися до метро по будівельному майданчику, який під час війни перетворився на довгобуд, а у деяких місцях на справжній смітник, через стихійну торгівлю навколо.

Біля "Позняків" почали будуватися під час війни

Схожа історія з таким же шматком землі на транспортній розв’язці, але вже біля метро "Позняки". Там активісти теж спочатку руйнували огорожу, яку ставив забудовник, висаджували дерева, які невідомі виривали з корінням.

Вже під час війни (у листопаді 2022) забудовник розпочав активні дії – встановив будівельну огорожу. Людям обіцяли, що залишать місце для катаннях діток на санчатах, але як тільки дійшло до діла – всю територію "закували" у бетон.

Грудень 2022. Біля метро "Позняки" встановили будівельний паркан / фото ТСН.ua

Більше того, мешканцям обіцяли, що закінчать усі роботи з будівництва двоповерхової споруди до листопаду 2023 року, навіть писали про це на паспорті об’єкту, але він перетворився на черговий довгобуд поруч з метро. Зараз місцеві мешканці змушені щоденно ходити до станції "Позняки" по "коридору", над яким нависають бетонні плити.

Кияни часто запитують: а навіщо у місті так багато ТЦ? Адже їх "тулять" практично на кожному вільному шматку землі. Ще жодного разу міські чиновники не пояснили – навіщо столиці така величезна кількість ТЦ.

Якщо порахувати, то зараз навколо станцій метро "Позняки" та "Осокорки" знаходиться у пішій досяжності як мінімум 6 вже діючих ТЦ та ТРЦ. Навіщо потрібно ще декілька? Адже нові об’єкти – це значне збільшення навантаження на міські комунікації та вічні автомобільні затори біля цих об’єктів.

Лютий 2023 року. Будівництво ТЦ біля метро "Позняки" / фото ТСН.ua

Хто надавав містобудівні умови та обмеження

У Департаменті містобудування та архітектури КМДА розповіли скільки надали містобудівних умов та обмежень на будівництво торговельних центрів біля станцій метро "Позняки" та "Осокорки".

Олександр Яструбенко, перший заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА зазначив у відповіді ТСН.ua, що відповідно до статті 29 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та Положення про Департамент, затвердженого рішенням Київради від 20.04.2023 № 6293/6334, Департамент в межах повноважень надає містобудівні умови та обмеження для проектування об’єктів будівництва, які є основними із складових вихідних даних.

Паспорт об’єкту біля метро "Позняки" / фото ТСН.ua

Посадовець додає, що згідно з даними електронної бази документообігу Департаменту та даними Міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності "Містобудівний кадастр Києва" надано містобудівні умови та обмеження:

замовнику будівництва ТОВ "Скай-Буд ЛТД" для проєктування будівництва об’єкту торговельно-адміністративного призначення і закладів громадського харчування та обслуговування біля станції метро "Осокорки" (непарна сторона) у Дарницькому районі Києва від 23.06.2011 № 6829/0/18/009-11;

замовнику будівництва ТОВ "КОНСТАНТА ГРУП" для проєктування будівництва об’єкту торговельно-адміністративного призначення і закладів громадського харчування та обслуговування по просп. Миколи Бажана (станція метро "Осокорки") у Дарницькому районі Києва від 12.07.2011 № 7599/0/18/009-11;

замовнику будівництва ТОВ "Бізнес Аргумент" для будівництва приміщень торговельно-розважального призначення і закладів громадського харчування зі стоянками автомобілів для відвідувачів на перетині Дніпровської набережної та просп. Миколи Бажана у Дарницькому районі Києва від 13.02.2017 № 193/17/012/009-17;

замовнику будівництва ТОВ "Ново-Комерцбуд" для проєктування будівництва об’єкту торговельно-адміністративного призначення і закладів громадського харчування та обслуговування біля станції метро "Позняки", непарна сторона, ділянка № 2 у Дарницькому районі Києва від 29.06.2011 № 6961/0/18/009-11;

замовнику будівництва ТОВ "А.С.П. ЛТД" для проєктування будівництва об’єкту торговельно-адміністративного призначення і закладів громадського харчування та обслуговування по просп. Миколи Бажана (станція метро "Позняки" парна сторона, ділянка № 3) у Дарницькому районі Києва від 23.06.2011 № 6831/0/18/009-11.

У своїй відповіді Олександр Яструбенко зазначає, що відповідно до частини 6 статті 31 Закону проєктна документація на будівництво об’єктів та зміни до неї не потребують погодження державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ та організацій, отримання будь-яких інших погоджень, узгоджень, висновків (у тому числі рішень архітектурно-містобудівної ради) тощо, не передбачених цим Законом.

Листопад 2022 року. Забудовник встановлює паркан біля метро "Позняки" / фото ТСН.ua

Посадовець додає, що згідно з електронною базою даних документообігу Департаменту, даними Міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності "Містобудівний кадастр Києва" наявні відомості про реєстрацію схем генеральних планів об’єктів:

"Будівництво приміщень торговельно-розважального призначення і закладів громадського харчування зі стоянками автомобілів для відвідувачів на перетині Дніпровської набережної та проспекту Миколи Бажана у Дарницькому районі Києва" від 04.10.2019 за № 125;

"Будівництво об’єкту торговельно-адміністративного призначення і закладів громадського харчування та обслуговування біля станції метро "Осокорки" (непарна сторона) у Дарницькому районі Києва" від 27.12.2012 за № 179;

"Будівництво об’єкту торговельно-адміністративного призначення і закладів громадського харчування та обслуговування по просп. Миколи Бажана (станція метро "Позняки" парна сторона, ділянка № 3) у Дарницькому районі Києва" від 11.07.2013 за № 84;

"Будівництво об`єкту торговельно-адміністративного призначення і закладів громадського харчування та обслуговування біля станції метро "Позняки", непарна сторона, ділянка № 2 у Дарницькому районі Києва" від 29.10.2021 за № 107.

Початок забудови біля метро "Осокорки" / фото ТСН.ua

Метрополітен будівництва поруч не турбують

У Київському метрополітені ТСН.ua запевнили, що регулювання містобудівної діяльності, землевпорядкування та забудови території суб’єктами господарювання (забудовниками) на міському рівні, відповідно до вимог нормативно-правових актів у цій сфері, зокрема Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 №3038-VI, не входить до компетенції та повноважень КП "Київський метрополітен".

"Щодо об’єкта біля станції метро "Позняки", то він знаходиться поза межами технічних зон метрополітену. Щодо об’єкта біля станції метро "Осокорки", то станом на сьогоднішній день, будівельні роботи поряд з діючими підземними спорудами станції "Осокорки" виконувались відповідно до затвердженої проєктної документації, що отримала у встановленому законодавством порядку експертний звіт (позитивний) щодо розгляду проєктної документації та на підставі Дозволу на виконання будівельних робіт, зареєстрованого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України", - зазначив у відповіді ТСН.ua Дмитро Пінчук, заступник начальника КП "Київський метрополітен".

А на питання про протікання води на станціях посадовець запевняє, що станом на сьогоднішній день, станційні комплекси метрополітену "Осокорки" та "Позняки" знаходяться в належному технічному стані. Безпека руху поїздів та безпечне перевезення пасажирів забезпечені.

"Водночас, у процесі тривалої експлуатації станцій метрополітену з’являються місця проникнення ґрунтових вод у споруди. Осередки теч, що виникають, знаходяться під постійним наглядом фахівців КП "Київський метрополітен" та, у разі необхідності, ліквідовуються під час поточного утримання та поточних ремонтів", - підсумовує Дмитро Пінчук.

Щоб потрапити до метро "Позняки", киянам портібно пройти цей "лабіринт" / фото ТСН.ua

Хто надавав дозволи на будівництво біля метро?

У Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю Києва ТСН.ua повідомили, що Департамент не видавав, не реєстрував документів, що дають право на виконання підготовчих, будівельних робіт та засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів щодо будівництва торгових центрів біля станцій метро "Осокорки" та "Позняки".

Дозволи на початок виконання будівельних робіт надавала Державна архітектурно-будівельна інспекція України. Про це у відповіді на запит ТСН.ua повідомила Оксана Попович, директорка Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю Києва.

Директорка підкреслює, що Департамент здійснює повноваження у сфері дозвільних та реєстраційних функцій, державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням вимог містобудівного законодавства під час виконання підготовчих та будівельних робіт щодо об’єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) та середніми (СС2) наслідками, розташованих на території міста Києва, з 12.10.2016.

Шлях до метро "Позняки" через довгобуд ТЦ / фото ТСН.ua

До речі, за класом наслідків (відповідальності) будівництво біля метро "Позняки" належить до об’єктів із значними (СС3) наслідками.

"Повноваження стосовно державного архітектурно-будівельного контролю та дозвільних функцій об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками (СС3) здійснює Державна інспекція архітектури та містобудування України", - зазначає Оксана Попович.

Також вона додає, що протягом періоду воєнного стану дозволено здійснювати позапланові заходи державного архітектурно-будівельного контролю виключно за наявності загрози, що має негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави, та на підставі рішення Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Літо 2021 року. Забудовник встановив паркан біля метро "Осокорки" / фото ТСН.ua

Що кажуть про продовження робіт

У Департаменті територіального контролю Києва нагадують, що підставою на порушення існуючого благоустрою та його відновлення у столиці є контрольна картка на тимчасове порушення благоустрою. Хоча картка й не є документом дозвільного характеру.

"Департаментом 23.12.2021 видано контрольну картку № 21020132 - Др (замовник робіт ТОВ "Ново-комерцбуд" та виконавець робіт ТОВ "Будівельна інвестиція") на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення у зв’язку з встановленням тимчасової огорожі на період будівництва об’єкту торгівельно-адміністративного призначення і закладів громадського харчування та обслуговування біля станції метро "Позняки", непарна сторона, ділянка № 2. Термін дії контрольної картки 23.12.2023", - повідомив ТСН.ua Михайло Абрамов, перший заступник директора Департаменту територіального контролю Києва.

Посадовець додає, що останній термін подовження дії контрольної картки – 23.10.2024. Тобто забудовник вестиме роботи до кінця жовтня цього року, а мешканці Позняків будуть ходити під бетонними конструкціями до метро.

ТЦ біля метро "Позняки" / фото ТСН.ua

Михайло Абрамов додає, що під час оформлення контрольної картки надано наступні документи: лист звернення; рішення Київради від 31.08.2021 №2247/2288; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права (8000000:90:310:0024); договір оренди земельної ділянки: договір про укладення договору оренди земельної ділянки на новий строк (до 2031 року); містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки №6964/0/18/009-11 від 29.06.2011; дозвіл Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 10.08.2020 № ІУ 013200810405; будівельний генплан.

Тобто усі необхідні документи для отримання контрольної картки.

Обіцянки забудовника ТЦ біля метро "Позняки" / фото ТСН.ua

На Осокорках картку не подовжили

Перший заступник директора департаменту розповідає, що 12.08.2021 Департамент видав контрольну картку № 21020088 – Др (замовник робіт ТОВ "Скай-буд лтд" та виконавець робіт ТОВ "Будівельна компанія бест-новобуд") на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення у зв’язку з встановленням тимчасової огорожі на період будівництва об’єкту торговельно-адміністративного призначення і закладів громадського харчування та обслуговування біля станції метро "Осокорки" (непарна сторона).

До цього Абрамов додає, що під час оформлення контрольної картки забудовник надав усі необхідні документи.

"Термін дії цієї контрольної картки до 12.12.2021. Останній термін подовження дії контрольної картки 12.12.2022. Контрольна картка станом на сьогодні не закрита та не подовжена", - зазначає Михайло Абрамов.

Цікаво, що за не продовження контрольної картки забудовнику загрожує лише адміністративний протокол за порушення.

"Контроль за виконанням робіт на об’єктах благоустрою, здійснюється відповідно до п. 15.6 Правил благоустрою міста Києва, шляхом прийняття робіт щодо поновлення благоустрою після його відновлення. Відновлення благоустрою відбудеться після завершення вказаних робіт", - додає посадовець.

Тим часом, закінчення робіт поки не спостерігається ні поруч з метро "Осокорки", ні поруч зі станцією "Позняки".

Раніше ТСН.ua розповідав, що біля ТРЦ Києва побільшало поліції: на що "чекають" і кого зупинятимуть в метро.

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