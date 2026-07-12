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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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162
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Старець з Афону дав прогноз, коли та як закінчиться війна в Україні

Ігумен монастиря Есфігмен, архімандрит Варфоломій назвав переможця у війні.

Автори публікації
Фото автора: Олександр Загородний Олександр Загородний Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Афонські ченці привезли до Лаври молитву за Україну та пророцтво про кінець війни

Афонські ченці привезли до Лаври молитву за Україну та пророцтво про кінець війни / © ТСН

Маємо все-таки світлу новину про визначну подію в релігійному житті країни. У Києво-Печерській лаврі — одній із головних святинь православ’я — у пошкодженому російськими окупантами Свято-Успенському соборі відбулася святкова служба за участі братії афонського монастиря Есфігмен. Саме з цього монастиря майже тисячу років тому повернувся на рідну землю святий Антоній Печерський, викопав першу печеру і таким чином заснував лавру. Щоб побачити службу афонських ченців, а ще почути всесвітньо відомий візантійський спів — чоловіче багатоголосся — з’їхалися прочани з усієї України. Також вони змогли побачити і почути неймовірне змагання: спів українського та грецького дияконів.

Що афонський старець сказав про переможця у нинішній війні, йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Біля вівтаря — один з кращих чоловічих церковних хорів, який приїхав з Афін. Вони співають давньогрецькою. Мова, яку чув і розумів Христос за життя.

Свою допомогу Україні привезли афонські монахи з монастиря Есфігмен. Того самого, в якому прийняв постриг святий Антоній, і звідки його благословили на мандрівку в Україну та започаткування Києво-Печерської Лаври. І сталося це якихось 975 років тому. А допомога монахів — щоденна молитва за Україну.

«Ми постійно молимося. У нас завжди горить свічка перед Божою матір’ю в нашому монастирі і всі паломники, які приїжджають до нашого монастиря — українці, бачать цю свічку», — каже архімандрит Варфоломій, ігумен афонського монастиря Есфігмен.

Кілька місяців тому журналісти ТСН були у цьому монастирі. І бачили цю саму свічку. Його братія — це усміхнені, дуже привітні монахи, які завжди з радістю зустрічають українців.

Насамкінець у старця Варфоломія в Києві журналісти запитали, коли закінчаться страждання українців і як власне завершиться війна.

«Закінчиться. Ті хто боряться проти України — в них немає миру всередині, вони уже програли», — каже старець з Афону.

Думку афонського старця буквально підхоплює і голова Офісу президента Кирило Буданов.

«Святі отці моляться, значить все буде добре. Найбільша святиня православного світу, вона тут, в Києві. Вона пережила майже тисячу років і нас переживе. Тому ми стояли і будемо стояти», — підсумував Буданов.

Нагадаємо, внаслідок атаки РФ по Києву 15 червня під ударом опинився один з найбільших християнських центрів України — Києво-Печерська лавра. Внаслідок атаки спалахнула пожежа на даху Успенського собору.

Після удару по лаврі ДЕСС закликала УПЦ МП нарешті вийти зі складу російської церкви.

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Дата публікації
Кількість переглядів
162
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