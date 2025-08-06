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Старі ідеї для нових загроз: навіщо Росія будує вежі ППО довкола Москви
Військовий експерт Ігор Романенко прокоментував появу дивних споруд поблизу російської столиці та розповів, чим вони можуть бути небезпечні для України.
У Мережі активно обговорюють появу дивних конструкцій, які двома кільцями оточують Москву. За даними аналітиків, ці вежі призначені для розміщення елементів протиповітряної оборони. Це свідчить про те, що Росія посилює захист своїх стратегічних об’єктів.
Старі технології для нових атак
За словами військового експерта Ігоря Романенка, схожі засоби захисту використовували ще під час Другої світової війни. Тоді навколо Москви та Санкт-Петербурга у повітря піднімали аеростати.
Вже у радянські часи на висоту піднімали радіолокаційні станції, щоб посилити роботу зенітно-ракетних комплексів малої дальності. Особливо це було актуально для лісистої місцевості.
«Зараз росіяни користуються не новими ідеями. Важко сказати, наскільки це ефективно на сучасному етапі розвитку, але поява цих конструкцій свідчить, що росіяни розуміють: рано чи пізно Москва стане для нас пріоритетною ціллю», — зауважив Романенко.
Експерт вважає, що на вежах можуть розташовуватися РЛС, а також між ними можуть розтягувати сітки та троси для стримування прольоту дронів. Однак, навряд чи на вежах можна розташовувати засоби для знищення повітряних цілей. За його словами, якщо ці вежі є стаціонарними, то після детальної розвідки їх можна досить легко знищити.
Двоякий процес
Романенко додає, що для України поява цих веж є двояким процесом.
«З одного боку, нам треба розробляти та посилювати свою систему протиповітряної оборони, використовуючи навіть такого роду підходи. А з іншого боку, треба розробляти та масштабувати засоби нанесення ударів, щоб вони були ефективними, попри посилення ворожої ППО», — підсумував експерт.
Він наголосив, що поява таких захисних споруд є для України сигналом, що ми маємо продовжувати працювати над тим, щоб наша зброя досягала своєї мети, попри всі зусилля ворога.