Стара закинута хата за космічні гроші: скільки коштує купити будинок на Закарпатті

На Закарпатті можна придбати бюджетні та дорогі будинки / © unsplash.com

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Закарпаття — один із найспокійніших регіонів під час війни в Україні. З плюсів — тут теплий клімат, близькість до кордону. А ще це одна із областей, де найдорожче коштує нерухомість.

ТСН.ua проаналізував, за скільки тут можна придбати бюджетний та не дуже будинок у селі Закарпатської області.

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Найдешевші будинки на Закарпатті: за скільки можна купити

Найдешевшим варіантом, який є на сайті оголошень, на Закарпатті можна вважати дачний будинок у селі Глибоке. Точна локація не вказана, але ймовірно йдеться про село за 15 км від Ужгорода, що може бути плюсом.

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Найдешевший будинок, який можна купити на Закарпатті / © OLX

Проте тут є багато мінусів. В оголошені вказано, що до дачного будинку не підведена електрика та вода. Також від головної дороги до дачі треба йти 1,5 км.

Площа приміщення — 40 квадратних метрів, земельної ділянки — 5 соток. На території є фруктові дерева та виноград.

Дача у селі Глибоке / © OLX

У селі Берегуйфалу, що біля Берегово, продається аварійний будинок за 6200 доларів.

Аварійний будинок у селі Берегуйфалу / © OLX

«Продається будинок в аварійному стані на великій приватизованій ділянці 0.250 га. Земля в приватній власності, підійде під будівництво нового будинку чи ведення господарства», — йдеться в оголошенні.

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Будинок у селі Шаланки / © OLX

У Берегівському районі в селі Шаланки за будинок, в якому ніхто не жив 17 років, власники хочуть 7000 доларів. З плюсів — тут проведена електрика та є можливість газифікувати приміщення. З мінусів — будинок та територія у закинутому стані.

Будинок всередині / © OLX

За 7500 доларів можна придбати схожий будинок у селі Боронява, що поблизу Хуста. Але його далеко нежитловий стан видно ще по фото.

Старий будинок у Бороняві / © OLX

До 10 000 доларів на Закарпатті можна придбати лише старі закинуті будинки чи дачі, які йдуть під знесення або ж потребують капітального ремонту. Варто зазначити, що в таких приміщеннях можуть бути проблеми з комунікаціями: не всюди підведена електрика, газ чи вода.

Будинок у Боржаві / © OLX

Який будинок на Закарпатті можна купити, якщо у вас є 20 000 доларів

За 11 000 доларів у селі Боржава можна придбати будинок, в якому уже розпочали ремонтні роботи.

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«Продам житловий будинок в селі Боржава. Будинок розташований на другорядній асфальтованій вулиці неподалік річки Боржава. Складається з 2-х житлових кімнат та комори. Опалення пічне, вода питна — свердловина та колодязь, є підвал. Земельна ділянка — 20 соток в приватній власності, зайнята молодим персиковим садом», — йдеться в оголошенні.

Будинок у Боржаві зсередини / © OLX

За ціною 12 000 — 20 000 доларів на Закарпатті можна придбати будинок, який всередині потребує ремонту. З плюсів — у таких будинках будуть комунікації. З мінусів — відсутність будь-якого ремонту, старі меблі. Тобто інтер’єри будинку майже не підходять для комфортного проживання.

Будинки, які можна купити на Закарпатті / © OLX

Ще один будинок, який потребує капітального ремонту / © OLX

Опис будинку / © OLX

За 17 000 доларів можна купити автентичний будинок, поблизу Берегово, площею 60 квадратних метри.

Автентичний будинок / © OLX

«Продам автентичний, дуже колоритний, компактний, одноповерховий будинок та належну до нього велику земельну ділянку 42 сотки (25 приватизовано + 17 у користуванні) безпосередньо у передмісті Берегова. Будинок знаходиться у мальовничій сільській місцевості в с. Астей, всього за 7 км. до міста (весь шлях асфальтований). Поруч КПП „Лужанка“ на кордоні з Угорщиною», — йдеться в оголошені.

Будинок не у житловому стані і там потрібно завершити ремонт.

Проте за 17 000 доларів можна купити будинок у житловому стані.

Будинок за 17 000 доларів / © OLX

«Пропонується на продаж просторий будинок площею 173 м² з численними господарськими будівлями, розташований на великій земельній ділянці 3260 м² з плодоносними фруктовими деревами», — йдеться в оголошені.

У будинку є ванна та каналізація / © OLX

Тут є всі комунікації та зроблений хоч якийсь ремонт. У будинку навіть є вбиральня та вання.

За 17 000 — 30 000 доларів на Закарпатті можна придбати будинок, орієнтовно до 100 квадратних метри у житловому стані. Звісно, йдеться про села, які не розташовані біля Ужгорода чи у курортній гірській місцевості. Такі будинки потребуватимуть косметичного ремонту, проте тут будуть всі комунікації для відносно комфортного життя.

Скільки коштує найдорожчий будинок на Закарпатті

На одному із популярних сайтів оголошень України найдорожчі будинки у Закарпатській області коштують понад 1 мільйон доларів. Розташовані вони у курортних зонах.

Вілла за мільйон доларів / © OLX

Як йдеться у таких оголошеннях — це або вілла, або ж міні-готелі.

Вілла зсередини / © OLX

До прикладу, у Береговому пропонують віллу із 16 спальнями за 1 мільйон доларів.

«Продам шикарну віллу VIP рівня зі всіма зручностями! Вишуканий стиль ремонта буде задовільняти вас та ваших близких! Вілла облаштована 16 спальнями з душувими кабінками та санвузлами. Великий хол з каміном та столовою. Кухня. Велика територія з міні- гольфом, волейбольним майданчиком, басейном з підігрівом та джакузі з гарячою водою. Дитячий майданчик», — йдеться в оголошенні.

Ще один елітний будинок / © OLX

Нерухомість у Закарпатській області у порівнянні з іншими регіонами України є доволі недешевою. За будинок у селі в житловому стані із вигодами всередині тут доведеться викласти від 17 000 доларів і більше. Все залежить від розташування населеного пункту, стану будинку та комунікацій. Найдешевший варіант стартує від 7000 доларів, проте йдеться про старий дачний будинок, віддалений від цивілізації і щонайгіше — без комунікацій.

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