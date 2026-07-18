Підсудний на суді / © ТСН

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Юрій Рибянський — колишній поліцейський Дарницького райвідділу Києва, там трохи більше, ніж пів року тому він обіймав посаду керівника слідчого підрозділу. У листопаді минулого року Рибянський раптом зник із робочого місця, а разом із ним зникла і велика сума грошей, яка зберігалася в сейфі як речовий доказ.

Лише за кілька днів слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) знайшли Рибянського глибоко в лісі. Зараз його судять.

Власні джерела кореспондентки ТСН Мар’яни Бухан передали їй ексклюзивне відео, як уже експоліцейського затримували в лісах Рівненщини і що саме в нього знайшли під час обшуків.

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У чому звинувачують експоліцейського

40-річний уже колишній керівник слідчого підрозділу Дарницького райвідділу поліції Юрій Рибянський на останньому засіданні суду по його ж кримінальній справі. Розмовляти з журналістами ТСН він навідріз не хоче.

Він став скандально відомим на початку листопада минулого року. Тоді Дарницький райвідділ поліції Києва офіційно повідомив, що їхній співробітник раптово не вийшов на роботу, а з сейфа, де зберігалися речові докази, «випарувалося» 400 тисяч доларів США.

Правоохоронцям знадобилося всього кілька днів оперативних пошуків, щоб знайти втікача. Його виявили просто посеред густого лісу на Рівненщині — на галявині між селами Сивки та Мочулянка.

Starlink, морозильна камера — як екскоп облаштувався у лісі

Усі слідчі дії на місці переховування відбувалися глибокої ночі. Експоліцейський Юрій Рибянський на лісовій галявині всього за кілька днів примудрився влаштувати ціле повноцінне автономне господарство. Тут був розбитий великий намет, де він безпосередньо жив, стояв комфортний мікроавтобус, де він дбайливо зберігав свої речі, працювала супутникова система «Старлінк» для зв’язку зі світом і було облаштоване щось на кшталт підземного льоху з працюючою морозильною камерою.

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Попри глибоку ніч, слідчі ДБР зі спеціальними ліхтариками на головах починають невідкладний обшук території та речей. На відео зафіксовано емоційні репліки правоохоронців, які методично дістають речі з великої сумки підозрюваного: «Опа! Поняті, підійдіть ближче!».

Так слідчий оперативно реагує на виявлений у речах невеликий прозорий пакетик із білим порошком. Сам підозрюваний одразу починає бурхливо протестувати.

Але тут же у дорожній торбі Юрія Рибянського правоохоронці знаходять ще дещо цікаве. Слідчий детально зачитує на відеокамеру: «Виявлено купюру номіналом 50 гривень, а всередині — згорток із порошкоподібною речовиною білого кольору із явними слідами бурого кольору… Також знайдено порошкоподібну речовину в окремому зіп-пакеті».

Оскільки незаконне зберігання наркотичних речовин — це окрема підсудна справа, Юрій Рибянський знову починає все категорично заперечувати, але цього разу вже робить це у письмовій формі в протоколі обшуку.

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З офіційного протоколу обшуку затриманого: «Під час проведення обшуку з моєї особистої сумки було вилучено прозорий пакет із речовиною білого кольору, відношення до якого я жодним чином не маю та самостійно в сумку його не поміщав. Яким саме чином він там з’явився, мені наразі абсолютно невідомо».

Складні слідчі дії на лісовій галявині безперервно продовжуються далі, коли на вулиці вже займається білий день.

Що відбувається у суді

Вже у залі суду під час обрання запобіжного заходу прокурори наполягають на продовженні ізоляції екс-поліцейського від суспільства.

«Я прошу суд дане клопотання сторони обвинувачення задовольнити в повному обсязі та продовжити строк тримання під вартою підозрюваного на 60 днів із визначенням грошової застави в розмірі 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб», — каже обвинувач.

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Водночас сторона потерпілих таким рішенням та сумою застави вкрай обурена.

Сергій Моргун, адвокат потерпілої сторони: «Гроші досі не знайдені, потерпілий ось зараз стоїть тут, перед вами в залі. Я особисто щиро не розумію, чому слідчі судді раніше не обґрунтовано зменшили початковий розмір застави з 13 мільйонів гривень до того мізерного рівня, який ми маємо зараз».

Захист обвинуваченого Рибянського у свою чергу всіляко намагається закрити судове засідання від преси, заявляючи, що підозрюваний категорично не довіряє журналістам ТСН.

Проте головуючий суддя у клопотанні захисту відмовляє: «Журналісти залишаються в залі судового засідання на законних підставах».

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Сам екс-слідчий Юрій Рибянський намагається переконати суд у своїй процесуальній дисциплінованості, проте давати будь-які розлогі коментарі на камеру відмовляється.

Юрій Рибянський, підозрюваний: «Переховуватися від правосуддя точно я нікуди більше не буду, а зі слідством я планую активно співпрацювати, щоб нами спільно було досягнуто повну та об’єктивну картину подій… Я не буду давати жодні коментарі журналістам поки що».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ВПЕРШЕ! Ексклюзивні кадри обшуків екс-поліцейського Юрія Рибянського, що вкрав $400 000 і втік у ліс

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