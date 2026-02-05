Як Starlink паралізував російський фронт: на "нулі" катастрофа, а пропагандисти в істериці

Starlink / © depositphotos.com

Реклама

В Україні виникла критична ситуація через використання росіянами супутникового інтернету Starlink для керування безпілотниками, зокрема шахедами. Це дозволяло ворогу отримувати контроль над апаратами у режимі реального часу, що ставило під загрозу українські міста та критичну інфраструктуру.

Як Україна вирішила цю проблему і до чого це призвело − в матеріалі ТСН.ua.

Використання Starlink росіянами

За словами радника міністра оборони України Сергія Бескрестнова (“Флеш”), російські війська використовували Starlink не лише на легких дронах типу “Молнія”, а й на важчих платформах, здатних долати до 500 км.

Реклама

“Фактично це великий FPV, який керується з території Росії оператором у реальному часі”, — пояснив експерт.

Контакт із Маском і рішення SpaceX

Міноборони України оперативно зв’язалося з керівництвом SpaceX, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Ілон Маск підтвердив готовність допомогти в розв’язанні проблеми використання терміналів Starlink російськими військами.

Маск заявив, що перші кроки щодо обмеження несанкціонованого використання мережі Starlink у Росії вже дали результати. Він зазначив, що готовий зробити більше.

Реклама

“Схоже, що кроки, які ми вжили, щоб зупинити несанкціоноване використання Starlink Росією, спрацювали. Повідомте нас, чи потрібно зробити ще”, — зазначив підприємець.

Впровадження “білого списку” Starlink

В Україні запроваджують “білий список” терміналів Starlink: працюватимуть лише авторизовані пристрої. Це дозволяє забезпечити стабільний зв’язок для цивільних, бізнесу та українських військових, а також позбавити ворога доступу до високошвидкісного супутникового інтернету. Авторизовані термінали працюватимуть у стаціонарному режимі.

Перед верифікацією слід зібрати дані про свій термінал:

KIT-номер (за наявності) — на наліпці коробки;

UTID — у налаштуваннях акаунту або застосунку та/або Dish ID;

номер облікового запису користувача Starlink (за наявності).

Військові, які мають Starlink мають зареєструвати дані в застосунку ”Армія+” (функціонал буде доступний згодом).

Реклама

Наслідки для російських військ

Радник Міноборони Сергій Бескрестнов заявив, що блокування Starlink для окупантів викликало катастрофу:

“Все управління військами лягло. На багатьох ділянках зупинені штурмові дії”.

© скриншот

© скриншот

© скриншот

© скриншот

© скриншот

За даними Telegram-каналу Insaider, заблоковано понад 550 тисяч станцій Starlink у ЗС РФ.

Оцінка експертів

Водночас військовий аналітик Дмитро Снєгирьов зазначає, що блокування Starlink уповільнить просування російських військ, проте підкреслює: Україна мала спершу підготувати механізм “білих списків”, а вже потім публічно звертатися до Маска.

Реклама

Без попередньої технічної підготовки відключення вузлів Starlink могло негативно вплинути на українські війська, які також користуються системою.

Нагадаємо, в одному з районів Санкт-Петербурга (РФ) агенти партизанського руху “Атеш” здійснили успішну диверсійну операцію - удару було завдано по критичній інфраструктурі зв’язку, яка забезпечує координацію між ключовими силовими та військово-промисловими об’єктами окупантів.